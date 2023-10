Gigi D’Alessio può festeggiare: il post social manda in estasi i fan

Prestigioso premio per Gigi D’Alessio: il cantante napoletano condivide la gioia sui social e manda in delirio i suoi fan.

È un periodo d’oro per Gigi D’Alessio: il cantante napoletano sta vivendo una vera e propria rinascita. Idolo di milioni di napoletani, Gigi ha accompagnato intere generazioni di partenopei grazie alle sue canzoni che hanno scritto pagine indelebili della vita di molti abitanti di questa città.

Nell’ultimo anno, il cantautore 56enne è tornato nella magica Piazza del Plebiscito, luogo simbolo di Napoli, per cantare dinanzi al proprio pubblico. Cinque serate (26, 27, 28 maggio e 2 e 3 giugno) che hanno registrato sempre il sold out: la voglia dei napoletani di vivere un evento del genere era tanta.

L’anno prossimo, invece, saranno addirittura sette i concerti che Gigi terrà a Piazza del Plebiscito per il tour “Uno come me – L’emozione continua”. I biglietti per le date del 7, 8, 9, 11,12,14 e 15 giugno sono già in vendita su TicketOne e stanno già andando a ruba: si parte da 39€ fino ad arrivare agli 85€ della prima poltrona numerata.

Gigi D’Alessio riceve un prestigioso premio a New York

Un momento importante della vita del cantante e della sua carriera. Le sue canzoni stanno arrivando anche alle nuove generazioni, i suoi testi spopolano sui social. Basti pensare che una canzone come “Una magica storia d’amore” è tornata in auge sui social TikTok e Instagram e sulle piattaforme di musica streaming come Spotify a 24 anni dalla sua prima uscita. Inoltre, proprio su Instagram, Gigi ha annunciato la consegna di un prestigioso premio.

Il cantautore napoletano ha ricevuto il “Patrimonio Italiano Award”, un premio che omaggia coloro che portano la cultura e le eccellenze italiane in giro per il mondo. La consegna del premio si è tenuta a New York, nell’ufficio di Fabrizio di Michele, console generale d’Italia nella Grande Mela.

Attualmente Gigi si trova negli Stati Uniti per il suo tour oltreoceano. Dopo le date in Canada, ora tocca agli USA: questa sera sarà a Torrington, città del Connecticut, mentre sabato e domenica (14 e 15 ottobre) si esibirà ad Atlantic City, nel New Jersey.

Gigi D’Alessio ha così commentato la vittoria di questo premio, in passato vinto anche dall’attore napoletano Salvatore Esposito: “È stato un grande onore per me oggi ricevere a New York il “Patrimonio Italiano Award”, il prestigioso riconoscimento che onora personaggi storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della Cultura italiana nel mondo.

Una grande emozione e un grande privilegio che condivido con tutti voi”.