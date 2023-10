Biglietti per Verona-Napoli, settore ospiti aperto anche per i residenti in Campania: i dettagli

Verona – Napoli, ecco le modalità di acquisto dei tagliandi ospiti per la prossima gara di campionato.

Il prossimo match di campionato che vedrà protagonista il Napoli, è a Verona contro l’Hellas. Gli scaligeri così come i partenopei, arrivano alla sfida con una sconfitta. Contro il Frosinone per i veronesi, contro la Fiorentina per gli azzurri.

Il Napoli deve rialzare la china dopo il momento no che sta vivendo in campionato. Dalla città di Giulietta e Romeo quindi riparte la stagione degli azzurri, che nel giro di 22 giorni affronteranno 6 sfide di vitale importanza per il futuro del campionato.

Verona – Napoli, biglietti settore ospiti in vendita da lunedì alle 10

Ecco il comunicato del Napoli inerente alla vendita dei biglietti per il prossimo match fuori casa con il Verona:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Le vendite avverranno presso:

1) Circuito VivaTicket – “Rete di vendita Calcio”

2) On-line tramite il sito www.vivaticket.it

Apertura vendita circuito VivaTicket: Lunedì 16/10/2023 ore 10.00.

On line www.vivaticket.it: Lunedì 16/10/2023 ore 10.00.

Chiusura vendita settore ospiti in tutti i circuiti: Venerdì 20/10/2023 ore 19.00.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita al prezzo di € 40,00. I prezzi sono comprensivi di prevendita.