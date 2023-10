Delusione per Mario Rui: c’è la decisione ufficiale dell’allenatore

Altra delusione per Mario Rui: l’allenatore ha preso una decisione ufficiale in merito al terzino portoghese.

Non è un momento felice per Mario Rui. Nei giorni scorsi hanno fatto scalpore le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi che, ai microfoni delle radio locali, ha attaccato Rudi Garcia, accusandolo di una cattiva gestione del suo assistito. Il procuratore campano non ha preso per nulla bene l’ingresso in campo di Mario Rui al posto di Mathias Olivera in Napoli-Real Madrid arrivato soltanto a pochi minuti dal fischio finale.

Dichiarazioni che hanno avuto una risposta da parte di Garcia nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Maradona. Il tecnico francese ha voluto dribblare la domanda dicendo di aver parlato con il giocatore, il quale non era d’accordo con le parole del suo agente.

A quel punto, Giuffredi ha contro-replicato, tramite il profilo Instagram della sua agenzia: “Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia. Ma ho il sacrosanto dovere di precisare che MAI il mio assistito, Mario Rui, ha detto a lui di non condividere le mie parole“. Una situazione pesante per il giocatore, che ha dovuto fare i conti anche con un’altra delusione, arrivata nella giornata di ieri.

Mario Rui deluso: non è stato convocato

Questo “caso” scoppiato in casa Napoli (scusate il gioco di parole) segue quello di Victor Osimhen, che ha avuto ovviamente maggiore rilevanza. Ma difficilmente inficerà sulle scelte di Garcia: Mario Rui potrebbe giocare contro la Fiorentina, il ballottaggio con Olivera è ancora aperto. Ma mentre il terzino potrebbe giocare con il Napoli, così non sarà con la sua Nazionale.

Mario Rui, infatti, non è stato convocato dal commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, per i match contro la Slovacchia di Lobotka (13 ottobre) e la Bosnia Erzegovina (16 ottobre), valide per le qualificazioni a Euro 2024. Il Portogallo ha però praticamente già ipotecato la qualificazione al torneo continentale: i lusitani sono primi a punteggio pieno nel Gruppo J e potrebbero chiudere il discorso già in questi due match di metà ottobre.

L’assenza di Mario Rui in Nazionale è però ormai una costante: l’ultima volta che il terzino del Napoli è stato convocato risale a più di un anno fa. Nel settembre del 2022, l’ex Empoli giocò anche 90 minuti nella sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca. In quell’occasione, il portoghese firmò anche un assist per Bruno Fernandes per il gol del momentaneo 2-0 (la partita finì 4-0).