Accusa pesante al Napoli: “Mi hanno copiato il concept della nuova maglia”

Nella serata di ieri il Napoli ha presentato ufficialmente la maglia dedicata per il periodo di Halloween. Il club di De Laurentiis è stato accusato di aver rubato il concept della maglia presentata ieri.

Come ormai avviene da diverse stagioni, il reparto che si occupa delle divise del Napoli realizzata nell’arco della stagione delle edizioni limitate e speciali dedicate ad eventi specifici. Proprio ieri è stata presenta quella inerente al periodo di Halloween, ma si sono presentati dei problemi.

Difatti il Napoli è stato accusato da un’artista di aver copiato il concept della divisa presentata ieri sui propri social.

Divisa di Halloween copiata: l’accusa di un artista al Napoli

Si avvicinano dei periodi dell’anno ricchi di festività ed eventi pagani, e questi rappresentano l’occasione per il Napoli di dare spazio alla creatività. Difatti in occasione di eventi tali, il reparto che si occupa delle divise del Napoli, studia delle maglie carine proprio riguardanti i temi della festa. Essendo giunti a poche settimane da Halloween, gli azzurri hanno presentato sui propri canali social la maglia dedicata alla festa.

Purtroppo però è scoppiato un vero e proprio caso sui social. Questo perché un’artista ha accusato tramite il suo profilo Instagram il Napoli di aver copiato il suo concept realizzato per la medesima occasione. L’artista in questione si chiama Fausto Della Villa ha dimostrato tramite i social le prove che il Napoli avesse creato la maglia per Halloween ispirandosi al concept ideato da lui. Il progetto fu presentato dall’artista la passata annata, quando ideò il concept per l’Halloween 2022.

Ad un anno di distanza il Napoli ha presentato la divisa per questa festa rifacendosi completamente all’idea avuta e presentata da Della Villa un anno fa in collaborazione con Beystudio e Sport Media House. L’artista si è subito scatenato sui social dopo aver visto il video pubblicato dal Napoli, denunciando il “furto” nelle sue storie su Instagram.

Dunque al momento c’è un velo di mistero sulla maglia presentata dal Napoli per Halloween, visto che ora c’è il dubbio che l’idea non sia stata del tutto degli stylist del club di De Laurentiis. Ovviamente la situazione potrebbe ricevere dei risvolti qualora dovesse arrivare una risposta del Napoli in merito alle accuse mosse da Della Villa. Non ci resta altro che attendere eventuali sviluppi anche su questa situazione, che rischia di mandare all’aria un progetto realizzato dal Napoli. Inoltre si potrebbe alimentare un nuovo caso dopo quelli recenti.