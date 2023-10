Sfogo durissimo di Maurizio De Giovanni: lo scrittore annuncia lo stop

Maurizio De Giovanni si è sfogato sul suo profilo social: l’annuncio ha lasciato tutti di sasso, a partire dai fan dei suoi libri.

Il Napoli ha la fortuna di avere come suoi tifosi tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, musica e cinema che amano la maglia azzurra. Tramite il tifo per la squadra partenopea sono nate tante collaborazioni con le personalità più disparate. Tra i tifosi azzurri c’è anche Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano di grandissimo successo.

Il drammaturgo napoletano è spesso ospite di programmi radiofonici e televisivi sportivi per parlare della sua squadra del cuore. Una passione che ha sin da piccolo e che non ha mai nascosto. Anzi. Eppure, nella giornata di ieri, un suo annuncio sui social lascia sorpresi i suoi fan.

Maurizio De Giovanni dice basta

Come un fulmine a ciel sereno. Così si può descrivere il post pubblicato da Maurizio De Giovanni sul proprio profilo Facebook nella mattinata di ieri. Lo scrittore di famosissimi romanzi come “Commissario Riccardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Mina Settembre” ha deciso di dire definitivamente stop: non parteciperà più a presentazioni o convegni altrui.

De Giovanni ha dapprima dichiarato di avere una “patologia” che lo porta a dire sempre “sì” a recensire libri che devono poi necessariamente essere letti, fare recensioni, quarte di copertina ecc. oppure intervenire in trasmissioni e programmi televisivi, commentare film e fiction e non solo. Un lavoro enorme che negli anni gli ha portato tanta fatica, nonostante un vantaggio personale pressoché pari al nulla. Inoltre, le stesse persone aiutate, a detta del drammaturgo, spesso non hanno ricambiato questi “favori”, non dandogli una mano nel momento del bisogno.

Dopo questo incipit, De Giovanni ha confessato di aver da poco scoperto i diversi epiteti negativi con cui viene apostrofato (“presenzialista, tuttologo, prezzemolo e perfino zecca”). Una delusione che lo ha portato a prendere la decisione di ridurre drasticamente le sue presenze ad eventi che non riguardano il suo mestiere (scrittore, drammaturgo, sceneggiatore).

L’annuncio al termine del post è una richiesta che lascia anche un po’ di tristezza: “I graziosi epiteti che ho visto oggi, sulla gentile segnalazione di cui vi ho detto, mi hanno definitivamente convinto. Non posso continuare così, e tutto sommato nemmeno è giusto che lo faccia. Ragion per cui a partire da oggi, con esclusione degli impegni già assunti che cercherò di mantenere e delle occasioni di carattere sociale e di beneficenza che non si sovrappongano al mio lavoro, vi prego di non invitarmi, convocarmi, chiedermi o pregarmi di fare cose a supporto del lavoro degli altri“.