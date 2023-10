Era uno dei leader del Napoli di Sarri: ora il tecnico lo aspetta alla Lazio

Potrebbe fare il suo ritorno nel nostro campionato, una squadra è interessata all’attaccante per gennaio

Un’avventura mai decollata e forse giunta già ai titoli di coda. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne che è alle prese con l’esperienza in MLS ed è in Canada, al Toronto, da un anno e mezzo. Il suo contratto da 7 milioni a stagione scade nel 2026 ma la sensazione è quella di volersi trasferire prima di quella data. Undici gol in 32 partite disputate, non una brutta media per il classe ’92 di Frattamaggiore che però vorrebbe cambiare aria dato lo scarso rendimento della sua squadra. Il Toronto è ultimo in classifica, addirittura a -11 punti da Charlotte con il quale giocherà il prossimo turno di campionato.

Fermo ai box per un infortunio, ha fatto il giro dei social l’accesso diverbio che l’ex capitano del Napoli ha avuto con un tifoso canadese. I supporters del Toronto non sono soddisfatti della loro squadra e nel mirino delle critiche ci sarebbe anche Insigne. L’attaccante è stato sorpreso rispondere alle critiche ricevute allo stadio con un dito medio alzato e alcune brutte parole. Non apprezzato dalla dirigenza il gesto di Lorenzo Insigne che potrebbe quindi già dire addio al Canada.

Ritorno da Sarri?

Con Insigne al Toronto c’è anche Federico Bernardeschi che, come l’ex Napoli vorrebbe ritornare in Italia. Il malcontento di questi giocatori deriva sicuramente dallo scarso rendimento della loro squadra che aveva puntato sui due campioni d’Europa con la nazionale italiana per rilanciarsi definitivamente. Scelta sbagliata allora e le conseguenze sembrano portare ad una rottura che preceda la scadenza del contratto. Con i partenopei, Lorenzo Insigne ha giocato 11 stagioni di cui molte da capitano. Oltre 400 presenze con la maglia azzurra e 122 reti segnate con tre trofei conquistati. Questo il bottino dell’attaccante raccolto con il Napoli.

Arrivato in Canada poco dopo la scadenza del suo contratto con gli azzurri, la sua avventura oltreoceano è quasi giunta al termine. Insigne potrebbe decidere di approfittare della sosta del campionato americano di dicembre e gennaio per potersi accordare già con un altro club italiano. Secondo Calciomercato.it, su di lui ci sarebbero Fiorentina e Lazio. Con Maurizio Sarri in panchina, Insigne ha trovato tutta la sua maturità calcistica e uno suo ritorno dal tecnico toscano è molto probabile. Con i biancocelesti sarebbe il rimpiazzo di Pedro qualora decidesse di tornare a casa in Spagna anzitempo. Sullo spagnolo c’è il Las Palmas.

Per tornare nel nostro campionato, però, Insigne deve abbassare le pretese per quanto riguarda il suo stipendio attuale di 7 milioni ed eventualmente ridursi l’ingaggio.