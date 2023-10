Non solo Osimhen, in estate va via “il migliore”

In estate si prospetta una rivoluzione in casa Napoli e Osimhen potrebbe non essere l’unico big a lasciare il club partenopeo



Osimhen, come di consueto, è al centro delle voci di mercato. Ad alimentarle l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista. La vicenda legata al TikTok pubblicato dal Napoli ha sicuramente rotto alcuni equilibri interni. A questo punto, non è certo, ma è molto più probabile che a fine stagione venga ceduto, per finanziare, con l’ingente somma che il Napoli incasserebbe, il prossimo mercato.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis è apparso piuttosto fiducioso riguardo il rinnovo di contratto. “Se rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti”, queste le parole del patron De Laurentiis, al termine di Napoli-Real Madrid, in risposta ad alcune domande di El Chiringuito Tv.

Ma il futuro di Victor Osimhen non è l’unico tema di mercato di cui si sta discutendo. Infatti, anche un altro top player, in scadenza, potrebbe dire addio a fine stagione. Si tratta di Piotr Zielinski, assieme ad Osimhen il migliore della prima parte di stagione in corso.

Già due gol e due assist in campionato per lui, oltre alla rete nell’ultima sfida di Champions contro i Blancos. Un bottino non da poco per un centrocampista. Inoltre il polacco ha messo in mostra qualità da leader vero, prendendosi la responsabilità di tirare gli ultimi rigori, dopo la spinosa vicenda Osimhen.

Zielinski potrebbe partire a fine stagione: la riflessione del quotidiano

A portare avanti la tesi in questione è l’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano prima elogia le prestazioni del centrocampista ex Empoli, tra i migliori in campo anche nella serata del Maradona, poi evidenzia i motivi per i quali potremmo star assistendo all’ultimo anno di Zielinski in maglia azzurra.

Il suo contratto scade a giugno 2024. In estate, sopratutto dopo il rifiuto al trasferimento in Arabia all’Al-Ahli, che ha poi virato su Gabri Veiga, si è parlato di rinnovo. Tuttavia, ad oggi, la firma sul contratto non c’è. Il polacco sa che può dare ancora tanto alla maglia azzurra, è questo il motivo per cui ha rifiutato le ricche offerte saudite.

D’altro canto è risaputo come, ricordando le esperienze degli ultimi anni, trattare i rinnovi con la società partenopea non sia la cosa più semplice del mondo. Basti pensare ai casi Mertens o Insigne, entrambi vogliosi di continuare l’esperienza in terra partenopea ma alla fine è mancato l’accordo finale sul rinnovo.