Garcia: “Risultato ingiusto. Abbiamo commesso due errori”, poi altra polemica con l’arbitro

Le dichiarazioni di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid.

Il Napoli cade contro il Real Madrid con un 2-3 finale che punisce troppo gli azzurri. La formazione di Rudi Garcia perde così una sfida importante nella corsa verso la testa del girone. Un gol negli ultimi minuti regala i tre punti agli spagnoli graziati da una deviazione sfortunata di Meret su un tiro da lontano di Federico Valverde. Il tecnico francese al termine del match ha ammesso che il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto.

Garcia è deluso dal risultato ma soddisfatto della performance

Dopo la conclusione della sfida tra Napoli e Real Madrid il tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire la sua opinione sulla partita. Garcia ha detto di essere ovviamente deluso dal risultati ma non dalla prova offerta dalla sua squadra, queste le sue dichiarazioni in merito: “Il pareggio mi sembrava il risultato più giusto ma nel calcio va così a volte. Ci sono cose che mi sono piaciute, abbiamo giocato alla pari con una grande squadra. Prendere gol come abbiamo preso il primo non è un problema, giochiamo così e sbagliare fa parte del gioco. Non mi è piaciuto che sull’1-1 ci siamo aperti troppo. Quando sei in difficoltà devi stare più coperto e noi abbiamo sofferto prendendo il secondo gol. Sono contento che abbiamo ritrovato nel secondo tempo un Napoli aggressivo e che palleggia, abbiamo pareggiato e potevamo vincerla. Ci sono stati due episodi, non parlerò dell’arbitro. C’era un contatto tra Oliveira e Rudiger. Deluso dal risultato ma contento della performance”.

Politano era stanco? “Esatto, l’ho trovato stanco anche a fine primo tempo ma la squadra girava bene. Anche Elmas che è entrato può puntare l’uomo e fare male agli avversari. L’obiettivo era puntare di più, c’era freschezza in panchina ed era la quarta partita in nove giorni. Alcuni hanno giocato tanto soprattutto a centrocampo”.

Chi doveva fermare Bellingham quando ha fatto gol? “Secondo me abbiamo poco protetto l’asse della nostra squadra. Con i centrocampisti dovevamo chiudere di più l’interno e portarli sulle fasce. Meglio che Carvajal e Camavinga abbiano la palla piuttosto che Bellingham in mezzo. Abbiamo avuto anche sfortuna, Ostigard ha fatto una buona gara e anche il gol che ci ha fatto pensare di poter vincere. Sull’1-1 dovevamo saperci compattare di più”.