Sisma a Napoli: partita con il Real a rischio? Cosa trapela dalla Questura

Nuovo sisma avvertito in città, c’è paura per il regolare svolgimento di Napoli-Real Madrid: il quotidiano fa chiarezza sulla questione

Ieri sera intorno alle 22.10 , per l’ennesima volta in questo periodo, i napoletani hanno avvertito una scossa di terremoto. Ancora una volta lo sciame sismico è partito dalla zona dei Campi Flegrei, che è sotto costante osservazione degli scienziati a causa dei frequenti fenomeni bradisismici. Si è trattato della seconda scossa più forte delle ultime due settimane: magnitudo 4.0. La gente a Pozzuoli, Agnano e Fuorigrotta è scesa in strada fino a tarda notte e si sono registrati anche alcuni, sporadici, crolli nella zona maggiormente interessata dal sisma.

In seguito alle scosse di terremoto avvertite ieri sera le scuole dei Campi Flegrei sono rimaste chiuse anche questa mattina, per effettuare verifiche strutturali sugli edifici. Tra gli edifici più importanti della zona c’è senza dubbio anche lo Stadio Diego Armando Maradona, che questa sera dovrà ospitare l’incontro di Champions League Napoli-Real Madrid. In tanti, nelle ultime ore, impauriti dal terremoto, hanno temuto un possibile rinvio della partita. Per questo motivo la Questura ha predisposto alcune misure cautelari per l’evento, siccome è scattato l’allarme sismico. Il tutto in accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli.

Allarme terremoto, l’avviso del Napoli e delle forze dell’ordine per i tifosi

Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società ha invitato i tifosi ad arrivare il prima possibile all’impianto di Fuorigrotta. Questo perché, secondo le disposizioni della Questura, le forze dell’ordine presenti all’esterno e gli steward presenti all’interno del Maradona saranno chiamati ad effettuare controlli più accurati del solito. “Le forze dell’ordine prevedono controlli capillari, zone di prefiltraggio e perquisizioni più accurate. Vi sarà massimo controllo da parte degli steward delle scale e delle vie di fuga”. Questo quanto evidenziato dal quotidiano stamattina. Dunque, scale e vie di fuga da tenere libere per permettere un’eventuale evacuazione.

La paura è ancora tanta, ma le rassicurazioni degli scienziati fanno ben sperare. Inoltre, la consapevolezza di avere un piano di evacuazione chiaro in caso di sisma può aiutare a spezzare il panico nei momenti concitati, ed è bene ridurre al minimo i rischi in eventi come quello di stasera. La Questura, in accordo con il Napoli, si sta impegnando per far vivere la miglior esperienza possibile all’interno dello stadio a tutti i tifosi azzurri. Con la speranza che, alla fine del match, si parli solo, ed esclusivamente, di calcio.