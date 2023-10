Napoli-Real Madrid, dove guardare la partita in streaming e in TV

Dove vedere Napoli-Real Madrid in diretta tv e in streaming: scopri i dettagli per seguire gli azzurri nella seconda giornata di Champions League.

Per il secondo turno della fase a gironi di Champions League, il Napoli di Rudi Garcia dovrà affrontare un avversario di alto livello: il Real Madrid. Entrambe le squadre hanno già ottenuto la prima vittoria nella fase a gironi, anche se con un po’ di difficoltà. Tuttavia, i blancos sono avversari da temere, soprattutto se si pensa alle ottime prestazioni disputate in Liga con 7 vittorie in 8 partite. Una sfida sicuramente non facile per i Campioni d’Italia, ma nemmeno impossibile da vincere.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid

Durante la prima giornata di Champions League, entrambe le squadre sono riuscite ad ottenere la vittoria con un po’ di fatica. I partenopei hanno battuto il Braga 2-1 grazie alla rete del capitano Giovanni Di Lorenzo e all’autogol di Niakate all’88’ minuto. Mentre, i blancos hanno conquistato la vittoria in casa contro l’Union Berlino proprio sul finale grazie alla rete di Jude Bellingham.

Per la seconda giornata, molto probabilmente il tecnico francese si affiderà al suo solito modulo 4-3-3. Quindi, in porta Meret. A destra Di Lorenzo, mentre a sinistra Mario Rui sembra essere lievemente in vantaggio rispetto all’uruguaiano Olivera. Per quanto riguarda, i difensori centrali ci sarà nuovamente la coppia obbligata Ostigard-Natan. Al centrocampo Anguissa, Lobotka, Zielinski. In attacco, non può mancare il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Di seguito, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kross, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dove andrà in onda Napoli-Real Madrid?

Napoli-Real Madrid non sarà trasmessa in chiaro, quindi come seguire il match in diretta tv e in streaming? Il big match, in programma martedì 3 ottobre alle 21:00, andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. Dunque, solo gli abbonati a Sky potranno guardare la partita.

Per quanto riguarda la diretta tv, sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go, il servizio che Sky riserva ai propri abbonati.

In riferimento al triennio (2021/2024) attualmente in corso, Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di Champions League e di tutte le 282 partite a stagione di Europa League e di Conference League.