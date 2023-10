Garcia: “Faremo di tutto per vincere con il Real Madrid”, poi svela l’obiettivo del Napoli

Cresce l’attesa per il match di domani sera tra Napoli e Real Madrid. Alla vigilia della sfida ha parlato Rudi Garcìa in conferenza stampa.

Quello che attende il Napoli domani sera non è solo la sfida che può decidere chi riuscirà ad imporsi nel girone di Champions League. Per gli azzurri, infatti, è anche una prova di maturità dopo le vittorie contro Udinese e Lecce. Dopo un inizio di stagione pessimo, gli azzurri hanno reagito alla grandissima imponendosi per 4-1 sui friulani e 4-0 sui giallorossi.

Due ottime prestazioni per gli uomini di Rudi Garcìa, ma contro due avversari che sulla carta sono molto inferiori al Napoli. Adesso allo Stadio Maradona arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Napoli deve dimostrare di poter competere anche su livelli diametralmente opposti.

Garcìa presenta il match in conferenza stampa

Il Napoli, dunque, deve farsi necessariamente trovar pronto per andare costruirsi nuove certezze. Per molti aspetti, il match di domani sera ricorda quello dello scorso anno contro il Liverpool. In quell’occasione Di Lorenzo e compagni hanno dominato e vinto per 4-1 trascinandosi quelle sicurezze per l’intera stagione.

Ora il Napoli di Garcìa deve provare a fare lo stesso. Il tecnico francese, in conferenza stampa ha spiegato come affrontare il Real Madrid.

Di seguito le sue parole:

Emozioni per una partita del genere?

“Questa Champions è la più bella competizione per i club. Quando sentiamo la musichetta ti da una carica molto importante e ti fa prendere atto che la stai giocando. Il Napoli merita di giocare su questo palcoscenico ogni anno. Giochiamo contro il Real Madrid, la squadra con più titoli al mondo. Hanno vinto cinque volte negli ultimi dieci. Sarà una partita difficile, ma noi abbiamo l’ambizione di poter vincere”.

Ci vuole più cuore o cervello?

“Entrambi. Il cuore lo avremo sicuramente, ma useremo anche a testa. Dobbiamo spingere, ma stare attenti”.

Come si ferma Bellingham?

“Loro sono stati a prenderlo al posto di Benzema, sappiamo che è un giocatore forte, ma non è il solo. Sono stati bravi a prendere anche Joselu. Sono una squadra completa, ma anche noi abbiamo tante possibilità. Siamo forti in tutti i reparti e per avere l’ambizione di vincere dobbiamo essere umili e giocare al 120% delle nostre possibilità”.

C’è stato un nuovo punto d’intesa con la squadra?

“Quando vinci le prime due in campionato non puoi dire di essere partito male. Quello che è cambiato nelle ultime due partite abbiamo segnato di più. Così la fiducia è tornata, basta pensare a Khvicha. Adesso è libero e riesce a portare a termine le sue giocate. Non è cambiato molto, abbiamo iniziato a prendere la porta e poi abbiamo iniziato a segnare sui calci piazzati. Con la qualità dei nostri giocatori riesci quindi a vincere le partite”.

Questa partita ha un sapore speciale dato che avresti dovuto giocarla con la Roma?

“Non ho niente da aggiungere, la storia è il presente. Il Napoli che incontra il Real Madrid, una partita che tutti sogniamo di giocare. Dobbiamo recuperare le energie perchè sarà la quarta partita in nove giorni. Il calendario non è un bene per i calciatori, soprattutto per quelli come Di Lorenzo che hanno giocato anche con la Nazionale. Per il Real daremo tutto, poi avremo cinque giorni per riposare. Domani con il cuore i giocatori ci saranno”.

La partita di domani può indirizzare il girone?

“Forse è un po’ presto. Abbiamo fatto bene a vincere a Braga, perchè era complicato. Domani sarà difficile, ma se facciamo risultato tanto meglio. Faremo del nostro meglio per guadagnare più punti possibili”.

Può rappresentare il blasone del Real un condizionamento psicologico?

“Noi abbiamo fatto vedere ai ragazzi i punti forti e punti deboli del Real. Dobbiamo arrivare al calcio d’inizio con serenità e pensare solo a noi stessi. Questa è la chiave. Non serve pensare a tutto il resto. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo e lo sappiamo”.

Che tipo di centrocampo del Real è più favorevole al Napoli, quello tecnico o fisico?

“Loro hanno giocatori bravi. Hanno sia tecnica che fisico. a squadra che ci andrebbe bene è quella che battiamo. L’importante è concentrarsi su noi stessi. Dobbiamo essere bravi a gestire i dettagli perchè potrebbe decidersi anche su questi”.