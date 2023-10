Lo strano coro dei tifosi dell’Atalanta a quelli della Juventus: l’offesa riguarda Napoli

Nel corso del match tra Atalanta e Juventus della settima giornata di Serie A cori offensivi tra le due tifoserie, uno in particolare usando Napoli.

Nonostante i continui appelli, la sensibilizzazione verso i cori offensivi e le multe, il malcostume tutto italiano di offendere Napoli negli stadi non accenna a smettere. Anche nel corso della settima giornata di campionato, infatti, si è assistito all’ennesimo brutto episodio nei confronti di Napoli.

Il coro durante Atalanta Juventus che offende Napoli

La gara in oggetto è quella tra Atalanta e Juventus, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium, bergamaschi e juventini si affrontano per un match che ha il sapore della lotta alla qualificazione alla prossima Champions League. Eppure, nonostante la grande posta in palio, c’è sempre tempo per pensare a Napoli.

In particolare, poco prima della mezz’ora di gioco del primo tempo, i tifosi dell’Atalanta hanno iniziato a intonare cori di scherno contro i bianconeri. Tutto normale per essere uno stadio, se non fosse che il coro “di offesa” riguardasse la città di Napoli.

Già, perché per offendere il settore di stadio occupato dai supporters della Juventus, i fans nerazzurri hanno iniziato a cantare “Quel settore lì sembra Napoli“. Un po’ come dire che, qualsiasi cosa o entità sia accostata alla città partenopea, sia motivo di vergogna o anche di offesa. Nessuna parolaccia o invocazioni a distruzioni, ma un’offesa che lascia trasparire un odio intrinseco, quanto immotivato, verso la città di Napoli, ancora una volta denigrata in uno stadio italiano.