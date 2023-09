Gaetano: “Vogliamo vincere ancora”, poi la risposta su Garcia

In goal anche Gianluca Gaetano, prodotto delle giovanili dei campioni d’Italia in carica, alla seconda rete in magli azzurra.

Il goal dello 0-3, poi il rigore procurato, un pomeriggio da ricordare per Gianluca Gaetano, che ha rilevato a gara in corso Zielinski, incidendo nettamente sulla parte finale di gara e guadagnandosi la standing ovation della panchina.

Gaetano a DAZN: “Vogliamo sempre vincere”

Il ragazzo di Cimitile si è espresso a bordocampo nell’intervista post gara di rito ai microfoni di DAZN, queste le sue dichiarazioni:

“Cosa è scattato nella nostra testa? Siamo sempre gli stessi, ma lo siamo sempre stati, però, quando iniziamo a giocara palla a terra siamo devastanti”.

Alla domanda relativa allo scudetto vissuto da napoletano e alle annesse difficoltà che seguono un risultato di tale portata, il centrocampista ha così risposto:

“Adesso chiunque vuole giocare contro il Napoli campione d’Italia, lo fanno per batterci e fare una grande partita, ma noi abbiamo sempre voglia di vincere” – Gaetano ha poi descritto il goal e l’ottima giocata compiuta dinanzi a Falcone con grande naturalezza: “Non era facile, dovevo servire Matteo e ho ritardato, a quel punto, ho calciato quasi ad occhi chiusi”.

Infine, sul percorso intrapreso con Rudi Garcia e le relative novità introdotte dal francese, l’ex Cremonese ha così chiosato: