Cessione Osimhen, decisione presa: è già iniziato il countdown

La separazione tra Osimhen ed il Napoli potrebbe essere più di una possibilità e c’è già chi potrebbe approfittarne

Nessuno tra tifosi, società ed il calciatore stesso, avrebbe potuto immaginare che le cose sarebbero andate a finire in questo modo. Se torniamo indietro soltanto a poco più di quattro mesi fa quando, campione d’Italia con il Napoli, Osimhen festeggiava da protagonista, con i compagni e con la città, un successo che mancava da 33 anni. Eppure, le cose sono cambiate. Il calciomercato estivo è stato molto tormentato per il nigeriano che, con offerte monstre da parte dei club sauditi, è stato ad un passo dall’addio. Tanti gli incontri tra Dimaro e Castel Di Sangro, durante la preparazione estiva, tra la dirigenza ed il suo procuratore Roberto Calenda. Un percorso a tappe tra Osimhen ed il Napoli arrivato fino alla quasi spaccatura totale.

Non erano bastati otto colloqui tra Aurelio De Laurentiis ed il suo entourage in estate per arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto, seppur sia sembrato molto vicino. Una proposta tra i 10 e i 12 milioni stagionali che in realtà non è stata quasi mai presa in considerazione. Poi il rigore sbagliato con il Bologna (Casus belli), la mancata vittoria al Dall’Ara ed il litigio in mondovisione con Garcia, segno di una situazione non idilliaca in quel di Castel Volturno. Arriviamo a ieri sera, lo scossone Tik Tok e l’eliminazione di ogni foto con la maglia del Napoli dai social, quasi a voler dimenticare il passato, un gesto che non è piaciuto alla tifoseria.

Scommesse aperte sulla cessione di Osimhen

L’idea di Victor è probabilmente sempre stata quella di provare nuove esperienze. A poche ore dal calcio d’inizio tra Napoli e Udinese, regolarmente convocato, Osimhen sarà comunque in campo. Ancora dubbia la sua presenza dal primo minuto o una possibile partenza dalla panchina per far calmare un pò le acque. Una sua turbolenta accoglienza da parte dello stadio Maradona è tutt’altro che poco scontata.

Intanto l’addio di Osimhen diventa un possibile caso di vittoria in denaro. Secondo Agipro News gli esperti di Goldbet e Better, vedono a quota 5 la cessione di Victor Osimhen in un altro club. C’è già chi è pronto a scommettere su questa frattura tra club e giocatore che potrebbe non risanarsi più.

È partito il countdown per il mercato invernale di gennaio dove una possibile partenza del nigeriano farebbe incassare una notevole cifra a chi scommetterà sulla sua ipotetica cessione.