Retroscena da Castel Volturno su Osimhen e Simeone: “È successo nelle scorse ore”

Singolare quanto accaduto nelle ultime ore al centro allenamento a Castel Volturno, protagonisti Osimhen e Simeone

La sfuriata in mondovisione di Osimhen, irritato con Garcia dopo il cambio contro il Bologna, è stata molto discussa. Il nigeriano ha protestato veementemente contro il suo allenatore per averlo tolto dal campo in una situazione di pareggio. Osimhen avrebbe voluto giocare, come facilmente comprensibile dai filmati, con un attacco a due punte in modo che, insieme a Simeone, avrebbe potuto sbloccare il risultato e vincere la partita.

Lo stesso nigeriano, come riportato dai principali media, una volta arrivato a Castel Volturno nella giornata di ieri per la seduta di allenamento, si è voluto scusare con tutti. L’attaccante ha chiesto personalmente scusa a Rudi Garcia per l’eccessiva reazione dopo il cambio, ai compagni e anche al Cholito Simeone.

Prima le scuse e poi si torna a lavorare

Victor Osimhen, secondo quanto riportato oggi dal Mattino, non intendeva offendere nessuno men che meno l’argentino in quanto voleva giocare al suo fianco. Lo sfogo di Bologna è stato frutto di nervosismo agonistico dovuto sopratutto al fatto di aver sbagliato un calcio di rigore che sarebbe potuto essere decisivo per i tre punti.

Adesso è tempo di voltare pagina e di pensare alla sfida di domani sera contro l’Udinese. Gli azzurri torneranno al Maradona dove la vittoria dovrà essere fondamentale se si vogliono recuperare punti importanti in campionato e ridurre la distanza dalle concorrenti.