“Non ha ruolo”: bordata dell’ex Napoli sull’azzurro, frecciata a Garcia?

L’ex centrocampista duro contro l’allenatore del Napoli, protagonista delle critiche un nuovo acquisto

Archiviato lo 0-0 di Bologna è già tempo di voltare pagina e pensare alla sfida interna di domani sera contro l’Udinese. Dopo le tre trasferte di Genova, Braga e del Dall’Ara, il Napoli ritorna a giocare allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Contro i friulani di Sottil servirà una prestazione al top per poter sbloccare la situazione in classifica. Anche i bianconeri stanno attraversando un momento difficile, soltanto 3 punti conquistati in 5 partite con la vittoria che ancora deve arrivare.

Momento difficile per il Napoli che non è partito come ci si aspettava. Soltanto 8 punti conquistati in 5 gare e idee di gioco che sembrano venire meno rispetto ai capisaldi dell’anno scorso in cui sembrava funzionare tutto. Rispetto alle precedenti uscite, con quella di Bologna sembra che la squadra abbia fatto un passo in avanti per un cambio di marcia, che dovrà verosimilmente essere necessario contro l’Udinese. Sul momento dei partenopei è intervenuto anche Salvatore Bagni, ex centrocampista degli azzurri, ora agente di mercato, intervistato dal Corriere dello Sport per l’edizione odierna del quotidiano.

Garcia in difficoltà con il nuovo acquisto

Nell’intervista all’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni ha spiegato che vede abbastanza inutile un investimento come quello fatto su Jesper Lindstrom. Secondo l’ex centrocampista, il calciatore danese è dotato di ottime qualità tecniche ma che, con il modulo dei partenopei e di Rudi Garcia, non possono essere sfruttate. “Lindstrom non è un esterno di fascia ma un trequartista – spiega Bagni – in un modulo come quello di Garcia sarebbe adattato come Raspadori. Con la sua Nazionale danese ha giocato a sinistra, vero, ma in un 4-2-3-1. All’Eintracht nel 3-4-2-1 era nei due dietro la punta”.

Salvatore Bagni sostiene che sia un peccato non vedere giocare da titolare un talento come quello di Jeseper Lindstrom, costato circa 25 milioni ad Aurelio De Laurentiis e che ha giocato, finora, soltanto una manciata di minuti in campionato. Entrato in campo nella difficile partita con la Lazio, in situazione di svantaggio, i primi minuti di Lindstrom non avevano convinto i tifosi sopratutto per aver sprecato un’occasione da gol che avrebbe potuto regalare il pareggio al Napoli. Secondo l’agente di mercato, Garcia è in difficoltà perché non ha ancora capito il ruolo in cui schierare Lindstrom che preferirebbe giocare dietro la punta piuttosto che essere adattato a destra nell’attacco a tre al posto di Matteo Politano.