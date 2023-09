Verso Napoli-Udinese, possibile recupero in extremis dall’infortunio

Domani sarà già la vigilia di Napoli-Udinese, match valido per la 6ª giornata di Serie A. Un giocatore potrebbe recuperare in extremis per la gara del Maradona.

Mercoledì sera al Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Udinese. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo difficile, e proveranno a trovare la svolta nel match di mercoledì.

Per la partita potrebbe esserci il recupero in extremis di un giocatore che è stato fuori nell’ultima gara di campionato.

Udinese: le condizioni di Kabasele verso la sfida col Napoli

Oltre al Napoli, anche l’Udinese è alle prese con diversi giocatori out per infortunio. La squadra allenata da Sottil difatti ha diversi indisponibili, tra cui il difensore belga Christian Kabasele. Potrebbero esserci novità però sulle condizioni del belga.

Come riportato da Messaggero Veneto, Sottil testerà la condizione fisica di Kabasele nell’allenamento pomeridiano per capire se potrà essere a disposizione. In caso di esito positivo, il centrale potrebbe partire dall’inizio per provare a limitare Osimhen&Co., altrimenti non sarà rischiato da Sottil. Dunque si attendono novità in casa Udinese per quanto riguarda la presenza di Kabasele contro il Napoli o meno.

Il recupero del centrale belga sarebbe solamente una magra consolazione per Andrea Sottil, visto che ormai la lista degli infortunati dell’Udinese è immensa. Difatti il reparto offensivo è decimato dalle assenze, visto che Brenner, Davis e Deulofeu ne avranno ancora per molto tempo. Stesso discorso per la difesa e gli esterni di centrocampo, visto che l’allenatore dei friulani non potrà contare sulle prestazioni in campo di Masina, Vivaldo Semedo, Ehizibue ed Ebosse.

La situazione infortunati in casa Napoli

Allo stesso tempo anche Rudi Garcia deve fare i conti con diversi giocatori out a causa di un infortunio. Con il passare dei giorni, purtroppo la lista degli infortunati in casa Napoli aumenta sensibilmente. Difatti dopo il problema fisico che ha fermato Gollini, sono arrivati durante e post Braga gli infortuni per i due difensori centrali titolari, ossia Amir Rrahmani e Juan Jesus.

L’unico che potrebbe recuperare ed essere in panchina per la sfida contro l’Udinese è Gollini, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Per quanto riguarda i due titolari la situazione è abbastanza complicata. Entrambi hanno riportato una lesione nei loro rispettivi infortuni, e dunque lo stop minimo è di circa tre settimane per eventi di tale gravità. Ciò significa che con molta probabilità i due torneranno a disposizione di Rudi Garcia a partire dall’impegno successivo alla sosta delle nazionali contro l’Hellas Verona.