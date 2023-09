Ultim’ora Napoli, ancora problemi per Garcia: l’infortunio preoccupa

Il Napoli si sta già preparando per la sfida di mercoledì sera contro l’Udinese. Dall’allenamento odierno emergono nuovi dettagli sugli infortunati.

Mercoledì è già tempo di un nuovo esame per Rudi Garcia e per il suo Napoli. Gli azzurri ospiteranno al Maradona l’Udinese, dove sarà fondamentale ottenere un risultato positivo dopo l’avvio pessimo.

Intanto dal report dell’allenamento della mattinata del Napoli arrivano novità sugli acciaccati.

Le ultime su Juan Jesus, Rrahmani e Gollini

In questo avvio di stagione, la difesa del Napoli è il reparto che ha mostrato più crepe, passata dall’essere solida a fare acqua da tutte le parti. Oltre al non aver sostituito adeguatamente Kim, anche gli infortuni degli uomini più esperti hanno peggiorato la situazione del reparto.

Poco fa è stato emanato il report del Napoli in merito all’allenamento mattutino, dove c’è stato un aggiornamento sulle condizione degli infortunati. Nel report si è parlato di Juan Jesus, che oggi si è sottoposto agli esami strumentali: “Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro”. Dunque con molta probabilità il brasiliano dopo Bologna salterà anche la sfida contro l’Udinese.

Aggiornamento anche sulle condizioni di Rrahmani e Gollini, anche loro acciaccati: “Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini”. Prosegue dunque la riabilitazione degli infortunati, che a meno di sorprese non ci saranno neanche contro l’Udinese.

Continuano i problemi per Rudi Garcia, che ancora una volta dovrà fare a meno dei fedelissimi della difesa come visto nelle prime uscite del Napoli. Le indisponibilità di Juan Jesus e Rrahmani mettono con le spalle al muro il tecnico francese, che si ritrova a dover fare delle scelte obbligate. Queste scelte ricadono su Ostigard – fin qui disastroso – e il neo acquisto Natan che dopo l’esordio nei minuti finali col Braga ha esordito anche ieri in Serie A contro il Bologna.

L’allenatore del Napoli, già preso di mira dalla tifoseria e dalla stampa per le sue discutibili scelte tecniche e sostituzioni durante le ultime partite, potrebbe optare anche per qualche soluzione innovativa. Si potrebbe adattare Di Lorenzo come centrale, schierando Zanoli sulla fascia destra, oppure optare per un centrocampista adattato come difensore centrale, e qui la scelta potrebbe ricadere su Anguissa o Cajuste. Non resta che attendere qualche indicazione proveniente dalla conferenza stampa della vigilia, oppure direttamente la formazione ufficiale di mercoledì sera che affronterà l’Udinese.