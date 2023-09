Le sostituzioni di Garcia spaccano tifoseria e spogliatoio: le reazioni fanno discutere

Grande agitazione per l’episodio accaduto nella partita tra Bologna e Napoli con la tifoseria azzurra arrabbiata con l’allenatore francese

Una partita difficile quella dei partenopei al Dall’Ara contro il Bologna. Match ancora fermo sullo 0-0, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, decide di mettere mano alle sostituzioni per cercare di sbloccare il match dal pareggio. Una partita inchiodata e senza possibilità di azione da parte degli azzurri che in tutti i modi hanno provato a vincere e conquistare i tre punti. Il tecnico francese decide di togliere prima Kvaratskhelia e poi Osimhen, l’uno a distanza di dieci minuti dall’altro.

Una scelta che dimostra una forte presa di posizione non indifferente da parte dell’allenatore. È il minuto 75 , Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti al Napoli e Garcia fa fuori il georgiano sostituendolo con Elmas. Tifosi stizziti dalla decisione del francese e si sono uditi fischi dal settore ospiti dello stadio, manifestando totale disappunto per la sua scelta. I sostenitori partenopei, con una partita ancora bloccata sul pareggio a reti bianche, hanno ritenuto errata la scelta di Garcia.

Sostituito anche un agitatissimo Osimhen

Un pareggio per 0-0 che certifica la crisi del Napoli. Soltanto 8 punti raccolti in 5 partite e che testimoniano un difficilissimo avvio di campionato. Stagione che vedeva gli azzurri partire favoriti da campioni d’Italia ma che, con l’Inter in fuga a + 7, sembra essere molto complicata per gli uomini di Rudi Garcia. Proprio il tecnico francese, l’uomo più discusso del momento dalla tifoseria, ha tolto dal campo Kvara e Osimhen, i due giocatori più significativi della squadra, quando c’era una partita da vincere e tre punti da portare a casa. Una volta uscito dal campo, il bomber nigeriano è apparso molto nervoso e agitato per la decisione di Garcia.

Il tecnico francese infatti ha pensato, al minuto 85, di togliere dal campo Osimhen che invece, arrabbiato dopo aver sbagliato il rigore, sarebbe voluto rimanere in campo per provare a vincere la partita. L’attaccante avrebbe voluto giocare insieme a Simeone con un attacco a due (gesto comprensibile ripreso chiaramente anche dalle telecamere di Dazn) e sbloccare il risultato.

Grande reazione di stizza quindi di Osimhen che non ha apprezzato la scelta di Garcia e che testimonia quanto la situazione all’interno dello spogliatoio sia complessa e agitata. I giocatori sembrano non rispondere bene alle indicazioni dell’allenatore e, come spesso sta capitando, nel secondo tempo sono usciti nettamente dalla gara dopo un’ottima prima frazione di gioco.