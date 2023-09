Di Lorenzo da vero capitano: il commento sul momento del Napoli e su Kvaratskhelia

Il capitano azzurro ha parlato dopo il fischio finale della gara contro il Bologna. Dichiarazioni su Osimhen e Kvaratskhelia.

Domenica amara per il Napoli che si ferma anche al Dall’Ara. Il Bologna blocca gli azzurri sullo 0-0 e nega la vittoria a Osimhen e compagni che manca in campionato da ben tre giornate, dove sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Nel post partita a rilasciare alcune dichiarazioni è stato capitan Giovanni Di Lorenzo che si è ormai preso la squadra sulle spalle.

L’ex Empoli è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della situazione che sta vivendo il club e anche delle polemiche relative a Victor Osimhen e Kvicha Kvarastkhelia:

Volevamo vincere questa partita, ma tra tre giorni torniamo in campo e non c’è tempo per pensarci. Le polemiche di Osimhen e Kvaratskhelia dopo i cambi sono cose che vanno sistemate all’interno dello spogliatoio per evitare che riaccadano.