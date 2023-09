“Voleva andare via dal Napoli”: retroscena svelato da Garcia

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rivelato un retroscena di mercato inaspettato: tutti i dettagli

Non l’inizio che tutti speravano, il Napoli di Garcia, almeno nelle ultime uscite stagionali, è parso piuttosto perso e disorganizzato. Contro Lazio, Genoa e Braga sono stati evidenti i problemi difensivi. Natan è ancora ai limiti delle rotazioni e ora, con l’infortunio di Rrahamani l’allenatore azzurro potrà contare sui soli Ostigard e Juan Jesus.

L’infortunio di Rrahmani, di certo non aiuta Garcia, che dovrà fare a meno del centrale di punta, per almeno due partite. Tuttavia, durante la conferenza stampa di presentazione al prossimo match di campionato tra Bologna e Napoli, il mister partenopeo ha fatto chiarezza sul sostituto del kosovaro: fiducia ad Ostigard.

Garcia svela un retroscena di mercato su Ostigard: le dichiarazioni

“Perdiamo tanto con l’infortunio di Rrahmani”– la premessa di Garcia in risposta alle domande dei giornalisti. Tuttavia, l’allenatore non si da per vinto: “Ma, sono contento della condizione di Leo (Ostigard, ndr)“. Una dichiarazione che ben fa capire su chi punterà nelle prossime partite.

Poi, Garcia ha svelato un retroscena di mercato sul difensore norvegese: “Voleva andare via perché giocava poco, ma io e la società abbiamo convinto a restare”– un’investitura importante per il centrale ex Genoa.

Garcia ha poi sottolineato come la sua esplosività e l’abilità nel colpo di testa siano caratteristiche molto utili alla squadra. Di seguito un estratto delle parole dell’allenatore francese: