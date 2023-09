Biglietti Napoli – Udinese: data e orario della vendita libera

Tra poche ore via alla vendita libera per i tagliandi della partita tra Napoli e Udinese in programma mercoledì 27 settembre per il turno infrasettimanale

Un match che suscita tanti dolci ricordi ai tifosi del Napoli. La partita con l’Udinese fa tornare alla memoria quel 4 maggio di quest’anno quando proprio grazie al pareggio contro i fruilani, il Napoli si è laureato campione d’Italia. Terminata da poco più di un’ora la vendita dei tagliandi per la partita riservata ai possessori di fidelity card e tra poco inizierà la seconda fase di vendita.

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, il Napoli ha comunicato che alle 15 di oggi sarà possibile a tutti acquistare i biglietti per assistere alla sfida di campionato valevole per la sesta giornata tra Napoli e Udinese. La partita si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta mercoledì 27 settembre per il primo turno infrasettimanale di questo campionato.

Napoli – Udinese: i prezzi dei tagliandi

La vendita libera, ossia la Fase 2, consentirà ai tifosi azzurri di acquistare i biglietti senza obbligo di fidelity card e terminerà prima del fischio iniziale del match. I residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia potranno acquistare nei settori ordinari solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli e nel settore ospiti solo se in possesso della fidelity card dell’Udinese Calcio. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti partirà oggi alle 15.

Con la vendita liberacambia anche il prezzo dei tagliandi. Di seguito verranno elencati i costi dei vari settori dello stadio Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Udinese.