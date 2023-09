Report Napoli, personalizzato per l’azzurro: il comunicato da Castel Volturno

Napoli al lavoro al Konami Center di Castel Volturno, con gli azzurri pronti ad immergersi nella nuova avventura europea.

Settimane dure e intense, i campioni d’Italia in carica dovranno rispondere alle critiche seguenti ai primi stop stagionali, partendo dalla Champions League.

Osimhen e compagni affronteranno il Braga in Portogallo, proseguendo il tour de force che probabilmente ci dirà di più sulle ambizioni degli azzurri.

Il report da Castel Volturno

La società partenopea, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report della seduta mattutina svolta al Konami Center.

Una sessione di allenamento che ha confermato la quasi piena disponibilità della rosa a disposizione di Rudi Garcia, che dovrà fare a meno probabilmente di un unico azzurro.

Si tratta di Pierluigi Gollini, che per un problema fisico si sta allenando a parte da quale giorno, come specifico in uno stralcio del comunicato del club: “Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo”.

La restante parte del gruppo, ha invece svoolto lavoro a secco, oltre alla consueta partitella di fine allenamento: ” La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco. Successivamente partitella in famiglia e lavoro tattico”.