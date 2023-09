Garcia conferma: “Ho sentito De Laurentiis”, svelato cosa si sono detti!

La conferenza stampa di Garcia in presentazione al match d’esordio in Champions League del suo Napoli, contro il Braga

Braga-Napoli, l’occasione per riscattare i due ultimi risultati negativi e cominciare con il piede giusto il percorso in Champions League. Sarà importante approcciare bene la competizione e conquistare punti all’Estadio Municipal de Braga, data l’ingombrante presenza del Real Madrid.

La conferenza stampa di Garcia ha subito due slittamenti in seguito ad alcuni problemi riscontrati sul volo charter che trasportava il Napoli. Si doveva svolgere inizialmente alle 18:50 (locali), poi è slittata alle 20:00 (locali) e infine alle 21:00 (locali).

Di seguito quanto dichiarato dall’allenatore azzurro:

COSA NON FUNZIONA ANCORA? – “Dobbiamo essere più efficaci sotto porta e dobbiamo essere in grado di subire meno gol, cinque nelle prime quattro sono troppe, ma comunque abbiamo subito solo 8 tiri nello spazio, dunque non difendiamo così male. Se concediamo ancor meno prenderemo meno gol e sarà più semplice vincere le partite”.

SUL MOMENTO – “Non va in campionato, ma è solo l’inizio della stagione. Abbiamo iniziato bene, poi la sconfitta ed il pareggio. La cosa logica sarebbe dire che siamo poi continui. La Champions è un’altra competizione, c’è il girone da superare, 6 partite contano più delle 38 giornate di campionato. Siamo qui per vincere, siamo determinati e fiduciosi”.

OSIMHEN E KVARATSKHELIA ANCORA SOTTOTONO – “Tutta La Rosa è importante, non solo gli undici che partono dall’inizio. Statisticamente è ancora più propenso a fare gol, speriamo continui così. Kvara è stato frenato dall’infortunio in fase di preparazione. Lo voglio tranquillo, ci ho parlato, il miglior modo per tornare a segnare è non pensarci. Tutti sognano di andare più lontano possibile in questa competizione, le grandi serate di Champions sono fatte per giocatori come Kvaratskhelia”.

CONDIZIONE FISICA – “Le statistiche non vogliono dire tanto, servono però nella preparazione fisica. I dati ci dicono che la squadra era messa meglio nel secondo tempo rispetto al primo, questo non può farlo una squadra stanca”.

SUL MATCH DI DOMANI – “Veniamo per vincere, il Braga ha delle qualità, conoscono tanti giocatori che hanno giocato in Francia. Hanno giocatori di qualità però noi vogliamo iniziare bene questo girone di Champions e dobbiamo approcciare bene la gara, sin dal primo minuto”.

DELUSO? – “Per niente. L’inizio era buono, non ci aspettavamo la frenata in casa contro la Lazio, il primo tempo è stato il migliore della stagione”.

SU NATAN – “Non ha più problemi fisici ci abbiamo lavorato durante la sosta nazionali, è vicino l’esordio, ma voglio metterlo alle giuste condizioni”.

SUI PROSSIMI AVVERSARI – “Ho giocato qua con il Marsiglia in Europa League. È uno stadio particolare, il Braga è cresciuto tanto ora che è in Champions League. Rispettiamo tutti gli avversari, giocheremo al cento per cento.”