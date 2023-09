Alvino contro un tifoso della Juventus: “Chiami sempre, poveri genitori”

Il noto giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino è spesso vittima di chiamate inopportune durante il suo programma radiofonico. Nella giornata odierna il giornalista si è sfogato verso uno di loro.

Uno dei tifosi e giornalisti più passionali e senza filtri del Napoli è Carlo Alvino. Il giornalista da anni conduce un programma radiofonico presso Radio Kiss Kiss Napoli, ossia Porompomperoperò.

Purtroppo durante il momento delle chiamate da casa, spesso Alvino si ritrova a fronteggiare tifosi di altre squadre (solitamente juventini, ndr.) che lo sbeffeggiano. Stavolta Alvino non le ha mandate a dire, dando una lezione al disturbatore.

Alvino attacca un tifoso juventino dopo esser stato sbeffeggiato

Come spesso accade, Carlo Alvino deve difendersi dagli insulti di persone maleducate durante la messa in onda del suo programma. Gli episodi sono sempre più frequenti, e nella giornata odierna il giornalista ha dovuto rispondere per le righe all’ennesima persona che ha disturbato il suo lavoro.

Stamattina un non colorato ha chiamato @Carloalvino su @kisskissnapoli prendendo le distanze dalle malefatte del suo club! Apriti cielo, ora Carlo è assediato da non colorati maleducati!

Campano juventino ti schifano da Napoli a Milano e pure a Torino! 😏#Porompomperopero pic.twitter.com/ueko23QWk1 — Franco Neapolitan®️ 🌋 (@frankneapolitan) September 14, 2023

Alvino ha replicato ad un tifoso della Juventus che ha chiamato durante Porompomperoperò in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per disturbarlo ed insultarlo. Il giornalista di fede azzurra ha provato a richiamare la persona per chiedere delucidazioni, ma dall’altra parte non c’è stata alcuna risposta. A questo punto Alvino ha risposto per le righe al maleducato tifoso juventino: “Se stai bene nel fare queste azioni, richiama tutti giorni e continua a fare pernacchie e dire male parole. Mi dispiace solamente per i tuoi genitori che hanno voluto darti un’educazione”.