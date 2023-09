Folorunsho parla del Napoli: le parole su Di Lorenzo e Osimhen fanno sognare i tifosi

Uno dei vari giocatori in prestito del Napoli è Michael Folorunsho, attualmente in forza all’Hellas Verona. Il centrocampista in un’intervista ha raccontato le sue impressioni sul Napoli.

Nell’ultima sessione di mercato, i dirigenti del Napoli hanno dovuto fare delle valutazioni oculate su alcuni giocatori. Tra questi c’era Michael Folorunsho, per cui si è optato per un prestito in Serie A all’Hellas Verona per arrivare al Napoli ulteriormente pronto e maturo.

Il centrocampista italiano si è messo in mostra in questo avvio di Serie A, ed in una lunga intervista sulla sua ascesa ha parlato anche del Napoli.

Folorunsho parla della mentalità del Napoli

Nella scorsa stagione il nome di Michael Folorunsho è salito alla ribalta della stampa e dei tifosi azzurri. Difatti il centrocampista si è messo in mostra con la maglia del Bari in Serie B, disputando una stagione eccellente, con l’unico neo della mancata promozione in Serie A. Folorunsho era già un giocatore del Napoli, ma ancora sconosciuto a gran parte della tifoseria.

Grazie alle sue prestazioni si è messo in mostra, guadagnandosi la fiducia e la stima della piazza e dello staff azzurro. In estate si era anche pensato ad una sua conferma in prima squadra, ma con il buonsenso si è deciso di far maturare il giocatore con un altro prestito, stavolta in Serie A.

Il centrocampista del Napoli in prestito all’Hellas Verona si è raccontato in un’intervista al portale Cronache di Spogliatoio. Folorunsho si è soffermato ovviamente anche sul Napoli e sulle sensazioni che gli hanno fatto alcuni membri della squadra nel corso del ritiro: “Non era il primo ritiro con il Napoli, ma ogni anno mi stupisce la mentalità. Nonostante abbiano vinto lo scudetto nessuno si è adagiato. Ho osservato Di Lorenzo e Osimhen, e potrebbero sembrare sazi, ma invece ripartono per ripetersi. La testa è la loro chiave”.

Investitura importante di Folorunsho che esalta le qualità mentali, oltre quelle tecniche, di Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen.