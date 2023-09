UFFICIALE – Macedonia-Italia, Spalletti esclude a sorpresa l’azzurro: le formazioni

Luciano Spalletti si prepara all’esordio con la Nazionale italiana: questa sera l’ex Napoli sfiderà la Macedonia del Nord.

A soli 3 mesi dalla vittoria del campionato con il Napoli, Luciano Spalletti è pronto per l’inizio della sua nuova avventura: quella sulla panchina della nazionale.

Una scelta che ha fatto discutere, trascinando dietro se non poche polemiche a causa del vincolo contrattuale con il Napoli.

Nonostante ciò, l’ex Roma ed Inter ha accettato la proposta: troppo forte l’emozione dinanzi alla chiamata di Gravina, come confermato in conferenza, una sorta di sogno realizzatosi per quello che rappresenta per ogni allenatore un vero e proprio punto d’arrivo.

Il neo commissario tecnico sfiderà questa sera la Macedonia del Nord, una sorta di rivincita per i 4 volte campioni del mondo, estromessi dal mondiale in Qatar proprio dalla selezione dell’azzurro Elmas.

Tanta curiosità attorno alle scelte di Spalletti, che dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e soprattutto Federico Chiesa, allontanatisi dal ritiro di Coverciano causa infortunio.

Assenze che non sembrerebbero aver intimorito il c.t, uomo da sempre poco avvezzo alla ricerca di alibi, che ai microfoni della RAI si era così espresso in merito:

“Chiesa out? Abbiamo tanti giocatori, per la prima volta posso avere tutti i giocatori che chiedo. Il suo sostituto naturale è Zaccagni, poi c’è anche Raspadori che nel Napoli si sta dilettando in quella zona”.

Una sorta di assist a Rudi Garcia, che ha impiegato molto nel corso di queste prime 3 giornate l’ex Sassuolo, provandolo più volte largo a sinistra.

Le formazioni ufficiali

Nonostante ciò, alla fine Spalletti ha deciso di affidarsi ad altri uomini per il tridente d’attacco, relegando Raspadori, almeno inizialmente in panchina.

Nello specifico, la scelta è ricaduta su Zaccagni, che dallo scorso campionato si sta esprimendo nel ruolo come uno dei migliori giocatori della Serie A.

Riportiamo qui per intero la formazione ufficiale:

Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Cristante, Tonali, Politano, Immobile, Zaccagni.

Ben due quindi i partenopei presenti nel “primo undici” dell’Italia di Spalletti: Di Lorenzo e Politano, autori di un grande avvio di stagione, vissuto sull’onda di quella da poco conclusasi e che li ha visti vincere il titolo di campioni d’Italia.

Il capitano del Napoli, inoltre, nei giorni scorsi era stato addirittura indicato tra i papabili alla fascia della nazionale, un riconoscimento che l’avrebbe reso contemporaneamente capitano di due gruppi.

Tra le fila della Macedonia, presente invece l’azzurro Elmas, nonostante le poche apparizioni concessegli da Garcia in questo primo scorcio di stagione.

Questa, la formazione completa:

Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski, Ashkovski, Bardhi, Elezi, Atanasov, Elmas, Miovski.