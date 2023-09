“Con Gattuso periodo difficile, poi la gioia scudetto”, l’ex Napoli torna a parlare

Un’esperienza caratterizzata da alti e bassi quella dell’ex Napoli in maglia azzurra: le sue spiegazioni fanno riflettere

Durante l’ultima sessione di calciomercato estiva il Napoli ha perso due componenti dell’undici titolare che ha riportato il tricolore alle pendici del Vesuvio dopo più di trent’anni. Il primo, in ordine cronologico, a lasciare gli azzurri è stato Kim Minjae, ceduto al Bayern Monaco. Mentre sul finire del mese di agosto ha lasciato il club partenopeo anche Hirving Lozano, che ha fatto ritorno al PSV, il club dal quale il Napoli lo prelevò nel 2019 per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

L’esterno messicano è ritornato in Olanda per 12,2 milioni di euro, a titolo definitivo e ha firmato un quadriennale. Il suo contratto con il club partenopeo scadeva nel 2024, l’accordo per il rinnovo non era vicino, quindi il Napoli ha ritenuto che la cessione fosse la scelta più giusta per accontentare entrambi.

Lozano racconta gli anni vissuti con la maglia del Napoli

Intervistato nel corso di Futbol Picante, una trasmissione sportiva di ESPN Deportes, Lozano ha svelato alcuni retroscena sulla sue esperienza in azzurro. Come detto in precedenza il percorso è stato caratterizzato da alti e bassi: “È stata una strada molto difficile, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Ancelotti e l’ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivato Gattuso ed è stato complicato”– spiega il Chucky.

Lozano si è poi soffermato proprio sul periodo con Gattuso:

“Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile. Al secondo feci molto bene”.

Poi la gioia eterna con Spalletti, che gli ha regalato il sogno di vincere uno scudetto. Anche in questo caso però alti e bassi a causa di un gran numero di infortuni. Di seguito le parole dell’esterno messicano:

“Con Spalletti sono arrivati anche degli infortuni in nazionale che non mi hanno aiutato. Grazie a Dio poi è arrivato lo scudetto, nessun messicano l’aveva mai vinto, fui pure il primo a segnare in Serie A. Mi sento orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A, si sono visti i risultati dello sforzo. Sono il primo messicano a fare la storia in Italia, ora c’è più attenzione verso i messicani”.

Poi si è espresso anche sulla decisione di tornare al PSV. Il Chucky ritiene che il progetto del club olandese abbia avuto un impatto decisivo sulla decisione finale. Infine ha chiuso l’intervista con un augurio per la prossima stagione: “Ora conta stare bene fisicamente e mentalmente”.