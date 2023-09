“Osimhen avrebbe chiesto l’addio”, il retroscena sorprende tutti

Osimhen via da Napoli? In questa pazza estate di calciomercato si sarebbe potuta presentare l’occasione: aneddoto da non credere

Tra i grandi protagonisti della scorsa trionfale stagione c’è senza alcun dubbio Victor Osimhem. L’attaccante nigeriano ha trascinato gli uomini di Spalletti alla vittoria del tanto agognato scudetto, dopo ben 33 anni di attesa, grazie alle sue 26 reti in campionato, che gli sono valse anche il premio di capocannoniere della Serie A, il premio di miglior attaccante del campionato e la recente nomination tra i trenta contenders al Pallone d’Oro. Come prevedibile le prestazioni dell’attaccante azzurro hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei, e non solo.

Infatti, nel corso di una lunga estate di calciomercato, Osimhen è stato accostato a top club come PSG e Bayern Monaco. Tuttavia, le richieste di De Laurentiis sono state ritenute troppo alte (circa 150 milioni di euro). A provare ad accontentare le richieste del patron azzurro ci hanno provato anche gli arabi dell’Al-Hilal, che per qualche settimana hanno pensato di fiondarsi su Osimhen. Tuttavia, anche in questo caso, vuoi per volontà del giocatore o per la richiesta astronomica di De Laurentiis non si è fatto più nulla. Dunque lo scenario che si è presentato sul finire dell’estate è quello preferito dai tifosi azzurri: Osimhen ancora in maglia azzurra, almeno per quest’anno. Oltre questo è da un po’ che tiene banco il tema rinnovo: si parlava di accordo trovato qualche settimana fa. In realtà c’è ancora tanto da lavorare.

Osimhen poteva essere ceduto: l’inaspettato scenario

Come accade spesso non tutte le trattative vengono a galla. Ed è per questo motivo che alle volte vengono svelati retroscena da non credere sulle operazioni di mercato. L’ultimo riguarda proprio la pazza estate di Victor Osimhen. A svelarlo è stato Paolo Del Genio, in diretta a Tele Capri.

Il giornalista ritiene che l’aver trattenuto Osimhen sia stata “una mezza impresa”, alla quale si è aggiunta una buona dose di fortuna. Questo perché, secondo lui, se fosse arrivata un’offerta da 130 milioni più 10 milioni di stipendio dal Manchester United (e non dagli arabi), Osimhen avrebbe richiesto la cessione. Ha poi ironizzato sul famoso duecentello richiesto da De Laurentiis: “Osimhen stesso avrebbe detto accontentati del 130ello anziché del 200ello perché io ci voglio andare”– ha concluso Del Genio. Dunque, stando a quanto espresso dal giornalista campano, è ancora molto forte l’interesse dell’attaccante nigeriano verso la Premier League, campionato nel quale desidera giocare in un futuro.