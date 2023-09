Immobile o Raspadori contro la Macedonia? Spalletti ha le idee chiare: chi è in vantaggio

Grande vigilia per la prima Italia di Luciano Spalletti. L’allenatore ha in mente di schierare proprio lui in attacco

Il terremoto di ferragosto che ha scosso la Nazionale italiana con l’addio di Roberto Mancini ha portato la FIGC ha scegliere Spalletti come nuovo ct. L’ex allenatore del Napoli si è da poco insediato con la Nazionale e domani, all’esordio, la squadra dovrà dare già un importante risposta. Tutto è pronto a Skopje, dove gli Azzurri affronteranno la Macedonia, partita che evoca bruttissimi ricordi.

Troppo importante conquistare i tre punti ai fini della classifica del girone che dovrà portarci ad Euro 2024 in Germania. Lì avremo il titolo da Campioni d’Europa da difendere e proprio in quel paese, che rievoca stavolta bellissimi ricordi, l’Italia farà di tutto per esserci. L’Inghilterra, con due partite in più, è al comando del girone. Gli Azzurri faranno di tutto per mettersi in scia dei tre leoni.

Le prime scelte di Spalletti da Ct

Nominato primo capitano della Nazionale, Ciro Immobile dovrebbe partire titolare. A confermarlo è il Corriere dello Sport che scrive di un possibile ballottaggio tra Immobile e l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. Con Mateo Retegui apparso in terza linea, secondo il quotidiano il candidato numero uno per una maglia da titolare è proprio il bomber di Torre Annunziata. La partita con la Macedonia esalterà il gioco in verticale, zona di comfort per Ciro.

Più probabile che invece Raspadori giocherà titolare contro l’Ucraina nella partita di martedì a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport il palleggio di un attaccante come quello del Napoli, più adeguato al lavoro di cucitura della manovra, sarà più efficace per stanare la nazionale ucraina.