“Ci abbiamo sempre creduto, è un fuoriclasse”: parole al miele del tecnico per l’azzurro

L’allenatore toscano ha esaltato con grandi elogi il giocatore, già da tempo, punto fisso del Napoli

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Leonardo Semplici, allenatore toscano, è partito dal basso e per lui la gavetta è stato un concetto radicato da sempre. Ha iniziato ad allenare in eccellenza ed è arrivato in Serie A sconfiggendo addirittura squadre come Milan e Juventus. La filosofia della sua SPAL piaceva a tutti gli estimatori del calcio. Lo stesso Semplici ha poi parlato del rapporto con Maurizio Sarri, anche lui toscano e fautore di una lunga gavetta partita dal calcio provinciale.

Semplici ha spiegato che l’ex allenatore del Napoli, già dall’eccellenza, segnava tutti i dati e le caratteristiche dei calciatori che incontrava nel suo percorso. L’allenatore ha spiegato e fatto capire ai lettori la passione maniacale di Maurizio Sarri per il gioco del calcio. Non è mancata ovviamente una visione ed un’opinione anche sul campionato in corso.

“Meret è un fuoriclasse”

L’ultima esperienza di Semplici su una panchina di Serie A è stata con lo Spezia durante la scorsa stagione. Arrivato a campionato in corso per sostituire l’esonerato Luca Gotti, Semplici ha raggiunto con i liguri un exploit di 12 punti in 15 partite ma non è ugualmente riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione. Intervistato da Cronache di Spogliatoio ha spiegato di aver allenato un giovanissimo Alex Meret, da lui considerato una promessa del calcio.

“Alex è un ragazzo che per noi aveva gradi mezzi – racconta Semplici – secondo me è un fuoriclasse e che credo lo stia dimostrando lungo il suo cammino”. Secondo il tecnico toscano, che ha allenato Meret alla SPAL, l’anno scorso il portiere è stato decisivo con alcuni interventi. “Sono a conoscenza del fatto che Meret fosse stato messo un pò in discussione – spiega – ma è stato doppiamente bravo a non mollare, a farsi trovare pronto e a vincere lo scudetto, conquistando la Nazionale in pianta stabile”. Secondo Semplici Meret è un grande lavoratore oltre che un grande professionista.