Futuro Gaetano, l’agente avverte il Napoli: “Lo faremo a gennaio”

L’agente di Gianluca Gaetano ha parlato del futuro del suo assistito: lanciato un messaggio chiaro anche al Napoli.

A lungo inserito nel registro “partenti”, Gianluca Gaetano è infine rimasto a Napoli per la seconda stagione consecutiva.

In merito a tale decisione, si è espresso l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, procuratore anche di altri calciatori azzurri, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Permanenza? Ho sempre detto al ragazzo che sarebbe rimasto solo nel caso in cui fosse rientrato tra i sei centrocampisti a disposizione, in modo da giocarsi le sue possibilità. Così è stato, ovviamente causa infortunio Rudi Garcia non ha potuto valutarlo, ma dalla ripresa si giocherà ogni 3 giorni e ci sarà tempo, così a gennaio prenderemo una decisione definitiva. Sul posizionamento più consono per il proprio assistito, Giuffredi ha infine così chiosato: “Ruolo? Lo vedo come un vice Zielinski o Anguissa, non regista come professava Spalletti.

Prossimi mesi decisivi per Gaetano

Come ha sottolineato il procuratore, i prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il reale futuro di Gaetano, che lo scorso anno, seppur ai margini, nelle poche occasioni in cui era stato impiegato si era ben disimpegnato, mettendo a referto anche una rete di “lusso”, nel 3-1 casalingo sull’Inter.

Nell’ultima gara stagionale, il prodotto delle giovanili del Napoli è stato vittima di un grave infortunio che ne ha condizionato la preparazione estiva. Da qualche settimana, però, la condizione del talento di Cimitile dovrebbe essere tornata ottimale.

Motivo per cui, questa pausa di due settimane, in cui il classe 2000 potrà dedicarsi unicamente alle sedute presso il SSC Napoli Konami Training Center, potrebbe risultare decisiva per permettergli di collezionare i primi minuti stagionali. A Garcia l’ardua sentenza.