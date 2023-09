Napoli, la difesa balla: due azzurri sul banco degli imputati

Fase difensiva da registrare in casa Napoli: sono 3 i goal subiti in 3 giornate, ieri sera i primi su azione dopo il rigore di Frosinone.

In un’estate che sembrava quella designata per l’addio di Victor Osimhen, l’unico vero top player ceduto dal Napoli è stato Minjae Kim, leader assoluto e miglior difensore dello scorso campionato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, proprio l’assenza del coreano, attualmente al Bayern Monaco, è stata una delle chiavi di svolta per la Lazio: nella seconda frazione in cui il Napoli si è gettato in avanti alla ricerca del recupero, le improvvise verticalizzazioni biancocelesti hanno fatto a fette la retroguardia partenopea.

Troppa la porzione di campo da coprire alle spalle di Juan Jesus, che nonostante la propria dinamicità, non ha in dote lo strapotere fisico del suo ex compagno di reparto.

Difesa in affanno: il problema

Secondo il quotidiano campano, però, è stata tutta la catena di sinistra a soffrire le scorribande di un indiavolato Felipe Anderson.

Ad oggi, Mathias Olivera non da le stesse garanzie di Mario Rui, che almeno stando alle dichiarazioni di Rudi Garcia, è ancora in ritardo di condizione a causa dell’infortunio subito nel corso del ritiro estivo.

A sorprendere è stata però la difficoltà nel proporre, a maggior ragione a seguito di un primo tempo in cui il Napoli aveva collezionato palle goal su palle goal.

Proprio in riferimento a ciò, il quotidiano sottolinea quanto ci sia la necessità di trovare nuove soluzioni per dare il via alla manovra dalle retrovie: Juan Jesus non ha il piede di Kim, Rrahmani ci ha provato ma non è bastato, insomma, urge un nuovo leader in questo fondamentale.

Garcia avrà ora tempo, due settimane piene in cui poter ovviare agli errori macroscopici messi in mostra ieri sera, 14 giorni che forse potrebbero risultare decisivi per l’integrazione di Natan, che ad oggi, rappresenta una scommessa assolutamente da vincere.