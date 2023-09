Napoli, ha firmato il figlio dell’ex stella azzurra: colpo straordinario

Nuovo acquisto per le giovanili del Napoli, il secondogenito del beniamino dei tifosi ha firmato con gli azzurri: tutti i dettagli

Sono tanti i grandi campioni passati tra le fila del Napoli nell’ultimo ventennio, ma alcuni di questi, che sia per l’attaccamento alla maglia, l’amore per la città o per quanto dimostrato in campo, hanno un posto privilegiato nei ricordi e nel cuore dei napoletani. Basti pensare al recente addio di Mertens, capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol, il quale, nonostante si sia trasferito ad Istanbul per giocare con la maglia del Galatasaray, ha ancora un legame molto forte con la città partenopea e la sua gente. Situazione simile, ad esempio, per Koulibaly ed Insigne, che benché giochino in squadre appartenenti ad altri continenti, continuano a supportare il Napoli e a festeggiare i successi ottenuti sui propri profili social.

Per non parlare poi del magico trio Hamsik, Lavezzi e Cavani. I ricordi delle cavalcate sulla fascia sono ancora più che vive nella testa dei tifosi napoletani, che non a caso hanno riservato a Lavezzi una commovente standing ovation l’anno scorso, in occasione della sfida casalinga contro il Liverpool, quando il Pocho svolgeva il ruolo di commentatore televisivo a bordocampo. Hamsik, storico capitano azzurro, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato quest’estate e ovviamente ci ha tenuto a ringraziare particolarmente il Napoli e i suoi tifosi.

Napoli-Cavani la storia continua: il figlio ha firmato un contratto con gli azzurri

Di certo le strade di Napoli non hanno dimenticato Edinson Cavani, il bomber uruguaiano che fece sognare i partenopei. 104 gol in 138 partite, un impatto devastante che lo ha catapultato al sesto posto della classifica all-time dei marcatori del club. Oltre ai strabilianti numeri, Cavani si è reso protagonista di alcune pagine storiche del Napoli: dal ritorno in Europa alla vittoria della Coppa Italia 2011-12, il primo trofeo dell’era De Laurentiis dopo anni di sofferenza. Tuttavia, la storia d’amore tra il bomber ora in forza al Boca Juniors e il Napoli potrebbe non essere del tutto terminata.

Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ieri ha firmato con il club partenopeo Lucas, il figlio secondogenito del Matador. Ha firmato il contratto in compagnia di sua mamma Maria Soledad e di Rossano Vettosi, suo ex allenatore alla scuola Calcio Petrarca. Il suo talento non è sfuggito agli occhi dei responsabili del settore giovanile azzurro, che si sono fiondati su di lui. Lucas Cavani si legherà al Napoli solo per una stagione, poiché per gli under 14 non si possono fare contratti di durata maggiore, ma gli azzurri hanno intenzione di continuare a lungo insieme.