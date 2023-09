Lozano da brividi sul Napoli: “Ci siamo amati, è stato bellissimo”

Il commovente messaggio di Hirving Lozano al Napoli e ai suoi tifosi, durante il video che ufficializza il suo ritorno al PSV

Dopo 4 anni ricolmi di alti e bassi, Hirving Lozano ha ufficialmente lasciato il Napoli per ritornare al PSV. L’operazione si è chiusa con il seguente accordo: cessione a titolo definitivo, nelle casse del Napoli entrerà una cifra vicina ai 12,5 milioni di euro. Molto meno dei circa 40 milioni di euro spesi nel 2019 per acquistarlo proprio dal club olandese. Tuttavia, l’operazione è stata decisamente condizionata dal fatto che Lozano era in scadenza con il Napoli nel 2024, dunque il club di De Laurentiis ha preferito monetizzare quest’estate per non perderlo poi a parametro zero la prossima.

Lozano si presenta al PSV: le sue dichiarazioni sul Napoli

Arrivato ieri per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto, Lozano ha anche già deciso il suo numero di maglia: sarà il 27. Quest’oggi invece si è raccontato sul canale YouTube ufficiale del club olandese. “Darò il 100% per il PSV”, questo il suo auspicio per la nuova avventura.

Il Napoli però sarà sempre nella sua mente, in particolare un episodio: “A Napoli ho fatto esperienze molto belle e sono cresciuto tanto. Ho imparato molto lì. La gente era molto amichevole e mi hanno davvero amato“. Ha poi continuato: “Resterò nella storia del club. Abbiamo vinto lo scudetto dopo 33 anni. Qualcosa di magico ed unico”.

Quindi, alla fine della sua avventura in azzurro, grazie alla vittoria dello scudetto, si è detto soddisfatto di aver ripagato l’enorme affetto dei tifosi nei suoi confronti.