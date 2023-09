Geolier pubblica una storia su Instagram, il suo appello è straziante

Il rapper napoletano Geolier lancia un appello straziante sul suo profilo social riguardo le ultime gravi vicende accadute al centro di Napoli

Napoli, città dalle mille bellezze, ma allo stesso tempo dai mille difetti. Purtroppo sono tanti gli episodi di violenza gravi accaduti negli ultimi anni e, molte volte, sono coinvolti direttamente ragazzini appena maggiorenni o addirittura minorenni. L’ultimo, straziante, episodio è l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24 enne ucciso in piena notte con un colpo di pistola nella centralissima Piazza Municipio, da un ragazzino di 16 anni, in seguito ad una lite. Il movente, stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, pare essere riconducibile al parcheggio di un motorino.

La vittima era un musicista dell’orchestra Scarlatti Young, faceva della musica la sua passione più grande. “Cornista sì, ma suonava anche il piano, era un musicista a tutto tondo: amava profondamente la musica sinfonica che secondo un’idea stracciona non sarebbe musica per i giovani. A lui brillavano gli occhi quando provavamo Beethoven”. Questo il ricordo del direttore della Nuova Orchestra Scarlatti Gaetano Russo in un’intervista al Corriere della Sera. “Era richiesto da tante orchestre in altre città italiane ed europee ma non ha voluto lasciare Napoli, era qui che voleva suonare. E invece la sua città l’ha ucciso”.

Giovanbattista Cutolo, il messaggio di Geolier sul suo profilo Instagram

Anche il rapper napoletano, salito alla ribalta negli ultimi anni con innumerevoli successi, ci ha tenuto a dire la sua sull’accaduto tramite una storia postata sul suo profilo Instagram. Come sfondo del messaggio c’è una foto del giovane musicista ucciso, intento a fare quello che gli piaceva di più: suonare. “Non è possibile morire a 24 anni, nella stagione più bella dell’anno, per un parcheggio”, afferma il rapper, con un chiaro riferimento alla vittoria dello scudetto da parte dei ragazzi di mister Spalletti e ai benefici che la vittoria del Napoli ha portato alla città, sia in termini economici che morali.

“A 16 anni nessuno dovrebbe avere una pistola. Nei quartieri ragazzi devono cambiare mentalità e scappare da tutto questo male”. Ha poi continuato Geolier, che sin da quando ha iniziato a cavalcare l’onda del successo, a differenza di tanti altri artisti, si è sempre mostrato a favore della rivalutazione dei quartieri malfamati, per donare un futuro nuovo, strade alternative (come la musica) ai ragazzi che vi fanno parte. “È il momento che tutti facciamo il nostro perché i ragazzi cambino”. Questo il commovente appello. Poi il saluto finale: “Ciao Giovanbattista, non è giusto”.