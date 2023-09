Raggiunge Mertens in Turchia: nuova squadra per l’ex Napoli

Affare concluso. Legatissimo al Napoli proprio come Dries Mertens, anche l’ex Napoli ha scelto la Turchia come prossima destinazione

La scorsa estate il Napoli ha salutato Dries Mertens, una delle colonne portanti del club azzurro degli ultimi anni, nonché miglior marcatore della storia dei partenopei. Il belga e la sua famiglia hanno instaurato un legame indissolubile con la squadra, la città e i suoi abitanti, tanto da tornare ogni qual volta sia possibile.

Ad accogliere Mertens la scorsa estate ci hanno pensato i tifosi del Galatasaray, in Turchia. L’anno in terra turca è stato tuto sommato positivo per Dries, che si è detto contento di rimanere ancora per un anno ad Istanbul, ma è nell’aria un suo possibile ritiro a fine stagione. Tuttavia, Mertens non sarà l’unico ex Napoli a giocare in Turchia il prossimo anno. Infatti, è ufficiale l’approdo di Faouzi Ghoulam all’Hatayspor, club nel quale milita anche un altro ex partenopeo: Nikola Maksimovic.

Ghoulam all’Hatayspor: tutti i dettagli dell’operazione

Il club ha reso noto il suo acquisto attraverso un post condiviso con il calciatore algerino ed un video nel quale Ghoulam si presenta ai suoi nuovi tifosi. L’ex Napoli ha firmato un contratto di un anno, con opzione di un anno.

Impossibile non notare l’affetto dei tifosi del Napoli nei suoi confronti. I supporters partenopei hanno riempito di commenti il post, augurando “in bocca al lupo” ad un giocatore che, per tutto ciò che ha subito, per quanto non ha potuto dare a causa degli infortuni e per la sua immensa professionalità, rimarrà per sempre nel cuore dei napoletani.