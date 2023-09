Non solo Lozano, il Napoli prova a cedere Demme e altri due calciatori

Ultime battute di un mercato in chiaroscuro per il nuovo Napoli che tra poco più di 24 ore sarà di nuovo in campo contro la Lazio.

Alla vigilia del Gran Premio di F1 che in questo weekend si correrà a Monza, tra il circuito nostrano e il mercato svolto dal Napoli pare esserci qualche similitudine. Curve, tante curve che la dirigenza ha dovuto percorrere per far sì che qualcosa, in quella squadra (quasi imbattibile) dello scorso anno potesse addirittura essere migliorata. Alla fine del mercato mancano una manciata di ore e l’acquisto di Jesper Lindstrom, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere l’ultimo rinforzo in entrata.

I partenopei adesso pensano a sfoltire la rosa con gli ultimi esuberi rimasti ed Hirving Lozano è uno di questi. Considerato quasi una zavorra durante l’estate di calciomercato, complice la sua ingarbugliata situazione contrattuale, con il PSV la trattativa si è sbloccata ed il Chucky farà finalmente ritorno nella squadra che lo ha mostrato al grande calcio europeo. La trattativa tra il Napoli e gli olandesi si è sbloccata nella notte, gli azzurri guadagneranno circa 15 milioni di euro e toglieranno dal bilancio il pesante ingaggio del messicano da 4,5 milioni a stagione. L’attaccante firmerà un contratto triennale con la sua “nuova” squadra e in giornata volerà ad Eindhoven.

Altre soluzioni dal mercato in uscita

Secondo quanto si apprende leggendo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di Lozano non sarebbe l’unica uscita di giornata. La dirigenza partenopea sta provando a correre contro il tempo per sistemare gli altri esuberi e consegnare una rosa a Garcia quasi perfetta. Il quotidiano scrive di una situazione alquanto complessa sul fronte Demme. Il tedesco, da tempo fuori dai piani della squadra, è praticamente fuori rosa e per lui si aspetta soltanto una soluzione dal mercato. Considerato quasi tramontato l’affare con l’Herta Berlino, su Demme ci sarebbe la Fiorentina.

I viola però, dati gli impegni in Conference League, hanno posposto le situazioni di mercato. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per capire di più sul futuro di Demme che, se dovesse restare a Napoli, avrà pochissime chances di giocare.

Si cerca una sistemazione per Zedadka e Idasiak

Tolto Demme, il Napoli starebbe cercando di piazzare anche il centrocampista Karim Zedadka, il quale ha qualche richiesta dalla Ligue 1 francese. Stesso discorso anche per il quarto portiere Idiasiak per il quale si cercherà una situazione in queste ore prima di arrivare al mercato di gennaio. Insomma resta davvero pochissimo alla chiusura di un mercato che è sembrato quasi interminabile. Il Napoli spera di poter concludere nel migliore dei modi.