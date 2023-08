Demme pronto a lasciare il Napoli? C’è l’indizio dai social

Il centrocampista tedesco è sempre più vicino alla cessione. Intanto sui social spunta un ulteriore indizio che fa presagire l’addio.

Come accade ogni anno in ogni sessione di calciomercato, gli ultimi giorni e le ultime ore a disposizione si contraddistinguono per la frenesia dei club nel cercare di chiudere gli ultimi affari sia in entrata che in uscita. Lo stesso vale per il Napoli che sta cercando di chiudere al meglio il suo mercato per regalare a Rudi Garcia l’organico migliore possibile per andare a caccia del quarto Scudetto.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni oltre a Hirving Lozano, che sembra sempre più indirizzato al ritorno in Olanda alla sua ex squadra PSV, l’altro giocatore che i campioni d’Italia stanno cercando di piazzare è Diego Demme. L’ex Lipsia, anche a causa degli infortuni, non è mai riuscito a confermarsi ad alti livelli e adesso sembra addirittura essere fuori rosa, motivo per cui Garcia di certo non si opporrebbe ad una sua eventuale cessione.

Demme alla Fiorentina? C’è l’indizio

Nelle ultime ore sono circolate notizie riguardo un possibile trasferimento del tedesco alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al momento la Viola è concentrata sull’eventuale Sofyan Amrabat al Manchester United, è chiaro quindi che il profilo dell’azzurro, che secondo Sky Sport è stato proposto dal Napoli, verrebbe preso in seria considerazione solo se la cessione del marocchino dovesse effettivamente concretizzarsi. Nel frattempo però dai social emerge un’importante segnale.

Come detto al momento il club toscano ha come priorità il futuro di Amrabat e quindi la proposta dei Partenopei è stata messa in stand-by. Dal canto suo Demme sembrerebbe però gradire il trasferimento nel capoluogo toscano ed avrebbe già iniziato a seguire il club su Instagram, un segnale abbastanza chiaro da parte del giocatore che evidenzia anche la volontà di voler giocare in un club che possa garantirgli maggior minutaggio, cosa che al momento il Napoli non può assicurargli.

Sicuramente seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani, data in cui si chiuderà anche questa sessione di mercato e verrà quindi tirata una quadra su tutti gli affari. Quel che è certo è che il Napoli seguirà con molto interesse la trattativa tra Fiorentina e Manchester United, che se dovesse andare in porto potrebbe aprire concretamente la strada per una permanenza in Serie A per Diego Demme, ma sotto la guida di Vincenzo Italiano.