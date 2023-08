Diffida contro il Napoli: c’entrano i biglietti per le partite al Maradona

Arriva un duro colpo per la società azzurra di Aurelio De Laurentiis, il problema rappresenterebbe l’impossibilità di andare allo stadio Mardona.

Brutta stangata per il Napoli. La società partenopea è stata presa di mira dall’associazione Assoutenti. L’Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici, nasce nel gennaio 1982, fondata da Giuseppe Scrofina, e serve a tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici. Secondo l’associazione infatti ci sarebbero tanti disagi per i tifosi del Nap0li affetti da disabilità di varia natura che vogliono seguire la squadra allo stadio Diego Armando Maradona. Per questi è stato praticamente impossibile acquistare i biglietti per le partite contro Sassuolo e Lazio.

L’associazione di Assoutenti ha infatti inviato una diffida formale alla Società Napoli Calcio con l’obiettivo di risolvere subito i problemi riscontrati. Asssoutenti fa sapere di essere pronta ad azioni risarcitorie per conto dei tifosi che sono stati o esclusi dalle manifestazioni dello stadio o impossibilitati a presenziare. Nonostante l’apertura di un tavolo di confronto avviato dal Comune di Napoli, lo Stadio Maradona continua ad essere inaccessibile ai disabili. Lo denuncia oggi Assoutenti, che ha presentato una formale diffida alla Società Napoli Calcio.

Il comunicato dell’Associazione contro il Napoli

“È con estremo rammarico che dobbiamo obbligatoriamente contestare la Società Calcio Napoli per i disagi allo stadio“, è quello che ha scritto Gabriele Melluso, vicepresidente di Assoutenti. “Nonostante l’impegno – continua Melluso – che è stato assunto al tavolo di concertazione istituto presso l’assessorato delle politiche sociali del Comune di Napoli, presieduto dagli Assessori Trapanese e Ferrenate, stanno arrivando numerose segnalazione da parte dei tifosi disabili“. Il vicepresidente di Assoutenti spiega che questi ultimi si sono visiti negare il diritto alla prenotazione degli biglietti per l’incontro casalingo con il Sassuolo e lo stesso sta succedendo per quello con la Lazio.

“Abbiamo, per questa motivazione – continua – presentato oggi una formale diffida alla società calcistica. Qui chiediamo da un lato di rimediare il prima possibile ai disservizi tecnici che impediscono la prenotazione dei posti riservati ai disabili, dall’altro di indennizzare i tifosi rimasti danneggiati da questa negatività”. Melluso continua spiegando che va ricordato alla società di De Laurentiis che, in attesa di eliminare i disagi per gli utenti con disabilità, la sua associazione sarà costretta a rivolgersi alle sedi competenti con lo scopo di ottenere il risarcimento dei diritti degli utenti.

Una brutta situazione per gli azzurri che dovranno ad ogni modo rimediare ai disservizi che i tanti tifosi affetti da disabilità di tutti i tipi si sono trovati ad affrontare.