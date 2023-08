Due colpi da sogno per il Napoli: super idea di De Laurentiis

Il mercato del Napoli sembra essersi acceso in questa ultima settimana, con la dirigenza al lavoro per mettere a segno altri colpi. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe pensato a due acquisti formidabili per la squadra.

Dopo una sessione di mercato sottotono, i dirigenti del Napoli hanno deciso di dare una netta accelerata nell’ultima settimana a disposizione. Si è parlato molto delle partenze dei vari esuberi, ma non sono arrivate le offerte giuste per lasciarli partire.

La dirigenza si era fossilizzata troppo sulle cessioni, non pensando agli innesti da inserire nell’organico per la nuova stagione. Ma Aurelio De Laurentiis invece aveva pensato a due colpi sensazionali.

De Laurentiis voleva sia Gabri Veiga che Lindstrom per il Napoli

È questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il patron del Napoli avrebbe voluto acquistare i due giovani talenti. L’idea di De Laurentiis era quella di mettere a disposizione di Rudi Garcia sia Gabri Veiga che Jesper Lindstrom. Purtroppo però l’intromissione dell’Al-Ahli ha fatto saltare il piano del presidente del Napoli.

Questa ipotesi risale al 17 agosto – quindi dodici giorni fa – in cui nella testa di De Laurentiis scattò una scintilla. Dopo un mercato decisamente deludente, si era pensato di infiammare la piazza con l’arrivo di due giovani talenti che avrebbero riportato in giusto entusiasmo attorno alla squadra. Si decise di puntare prima tutto su Gabri Veiga – vista l’elevata concorrenza – anche perché lo spagnolo era seguito fin dall’inizio di questa sessione di mercato.

Dopo una lunga trattativa De Laurentiis e i dirigenti del Napoli erano riusciti a trovare l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento in azzurro del giovane centrocampista spagnolo. Quando ormai sembrava tutto fatto, ecco arrivare la beffa. Difatti la trattativa subì un rallentamento concreto, e ciò ha permesso all’Al-Ahli di inserirsi nella corsa a Gabri Veiga. Il potere monetario del club arabo ha fatto vacillare il Celta Vigo ed il giocatore, che ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita.

Nonostante ciò De Laurentiis ha portato avanti la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Lindstrom, strappando l’accordo per il trasferimento in azzurro della giovane ala danese. Qualora il Napoli fosse riuscito ad acquistare anche Gabri Veiga, ad oggi avrebbe potuto contare su un reparto offensivo ancor più qualitativo rispetto a quello attuale. Rimarrà sicuramente il rimpianto per non aver chiuso il doppio colpo che avrebbe fatto sognare una piazza intera, ma non è detto che De Laurentiis non abbia già pronto un altro acquisto oltre a quello di Lindstrom.