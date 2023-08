Niente da fare per il Napoli, ormai ci siamo: sta per trasferirsi a Manchester

Un nome circolato in orbita Napoli non sarà azzurro. Siamo agli sgoccioli: è vicinissimo al Manchester United

Ancora scottato dall’affare Veiga, volato alla fine in Arabia, il Napoli continua a lavorare in campo in vista dei prossimi impegni. Non ci si ferma nemmeno sul mercato, dove Meluso e lo scouting azzurro stanno sondando eventualmente le opportunità che si presenteranno da qui al 1 settembre prossimo. Il Napoli potrebbe restare anche così, con una rosa pressoché invariata. Il resto toccherà farlo alla squadra, guidata dalla sapiente mente di Rudi Garcia.

Probabile però che per gli azzurri sfumi un altro obiettivo, inseguito da tempo e mai del tutto concretizzato. Il calciatore che piace al Napoli sta infatti per lasciare la Serie A e trasferirsi al Manchester United, in Premier League.

Sfuma un altro obiettivo: va al Manchester United

Il Manchester United, prossimo al cambio di proprietà, ha fatto spese in Italia quest’anno. Erik ten Hag ha chiesto determinati profili e la società l’ha accontentato: prima Onana, poi Hojlund. Ora, dalla Serie A, potrebbe arrivare il terzo ed ultimo colpo. Trattasi di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe 1996 in forza alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un profilo che piace da tempo ai Red Devils, che lo inseguono da almeno un paio di sessioni di mercato.

Il marocchino, in viola dal 2020, è un vecchio pallino del Napoli. In questi anni è stato spesso accostato agli azzurri. Fin da quando indossava la maglia dell’Hellas Verona: fu un nome fatto da Gattuso, ai tempi tecnico degli azzurri. Fu un profilo apprezzato da Spalletti e lo è anche oggi, per quel che riguarda Rudi Garcia. Anche questa volta, dopo tanti ammiccamenti, l’affare è destinato a sfumare.

Amrabat viene da un’ottima stagione con la Fiorentina. Ma viene da un ancor più ottimo Mondiale: in Qatar ha brillato col suo Marocco. Gattuso durante la kermesse fu chiaro: “Mi commuove, ricorda me in campo“. Un’investitura totale.

Nelle ultime sessioni di mercato si era interessato il Barcellona. Subito dopo lo United, che ora torna sotto e spinge per chiudere. Secondo le ultime informazioni riferite da Gianluca Di Marzio sul proprio portale, al momento c’è un’offerta ufficiale in gioco ma manca l’accordo tra i club.

C’è invece la disponibilità del giocatore di trasferirsi ad Old Trafford, uno degli stadi più iconici del mondo. Lo United presumibilmente insisterà e non è da escludere che questa sia la volta buona per trovare l’accordo definitivo.