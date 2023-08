La scollatura di Marika Fruscio illumina la notte: visione piccante

Marika Fruscio incontenibile. Scollatura mozzafiato e panorama notturno alle spalle: la visione manda in tilt i tifosi del Napoli

Sono 784 i chilometri che separano Agrate Brianza, in provincia di Monza, da Napoli, capoluogo campano. Un po’ troppi secondo alcuni, in ogni caso tanti. Ebbene c’è chi è capace di percorrerli alla velocità della luce e far sembrare una distanza così ampia ridotta e sottile. Stiamo parlando ovviamente di Marika Fruscio, showgirl e conduttrice televisiva nata nel comune brianzolo ma ‘Made in Naples‘, come fieramente recita un tatuaggio sul suo corpo con tanto di Golfo. Una tifosa partenopea eccellente, che non ha mai rinnegato la sua fede azzurra e che chiaramente si è scatenata quando gli azzurri hanno conquistato il terzo scudetto della loro storia.

Ex volto di Uomini e Donne – corteggiatrice dell’allora tronista Marco Stabile – Marika Fruscio è diventata virale proprio all’uscita dal celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Da lì tutto un crescendo: ha partecipato a Ciao Darwin, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e si è affermata prima come posatrice per i calendari sexy, poi come volto delle trasmissioni calcistiche di 7Gold. Specialità della casa? Gli spogliarelli, con forme prorompenti in bella mostra, durante le partite. Manco a dirlo, il vero show è quando vince il Napoli. Bella e simpatica, Marika Fruscio occupa il suo posto d’eccezione nel cuore di tutti i tifosi, specie quelli partenopei.

La scollatura di Marika Fruscio illumina la notte: la foto

Sui social network Marika è diventata un tormentone. Ecco, ha raggiunto la popolarità anche qui. Specie su Instagram: il più popolare dei social del gruppo Meta è la terra preferita di Marika, che conta oggi un profilo con oltre novecentomila follower. Il traguardo del milione non è affatto lontano, tenendo in considerazione gli scatti che sono una calamita fatale per attirare nuovi fan. Per fare un esempio, vi proponiamo qui una delle foto più recenti della bella brianzola-partenopea.

Direttamente da Lecco, località Montevecchia Alta, Marika Fruscio ha illuminato la notte con uno scatto da urlo. Anche qui si ammira tutta la bellezza della showgirl e l’occhio giocoforza cade sul prosperoso seno, marchio di fabbrica in casa Fruscio.

Pioggia di like consueta e commenti ad invadere il post: “Sei uno spettacolo” – scrive un utente, a cui fa eco un altro: “Tra poco esplodono” – scrive con ironia. Chiude infine un altro, il più indicato: “Difficile respirare quando uno ti guarda“. Ecco: Marika Fruscio toglie il fiato.