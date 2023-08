Guizzo Napoli: piace la perla del Liverpool

Il Napoli guarda avanti dopo la delusione di Gabri Veiga. Agli azzurri piace la stellina del Liverpool: affondo in vista?

Il Napoli continua a lavorare, tanto in campo quanto sul mercato. Una sessione estiva particolare, quella dei campioni d’Italia: da un lato la rosa è rimasta pressoché invariata, dall’altro sono arrivati appena due rincalzi – Natan e Cajuste – a cui va dato il tempo necessario per ambientarsi. Qualcosa potrebbe ancora muoversi da qui a fine mercato e su questo Meluso e lo scouting sono attentissimi. La squadra potrebbe essere la stessa, non è da escludere. Se ci saranno innesti, arriveranno a centrocampo.

Il Napoli su questo ha le idee chiare: sarà un profilo alla Veiga, un giovane prospetto da crescere e far esplodere. Nelle ultime ore gli azzurri hanno cominciato per questo a sondare una pista che porta direttamente in casa Liverpool: un gioiello di Anfield Road intriga e non poco i partenopei.

Guizzo Napoli in casa Liverpool: piace la stellina dei Reds

Il Liverpool è una delle società calcistiche più gloriose d’Europa. E al di là della Manica, probabilmente, la piazza che per passione e appartenenza al club più si riconosce in Napoli, fatte le dovute differenze. Ora gli azzurri guardano proprio a Liverpool per rinforzare la mediana. Il nome delle ultime ore è quello di Stefan Bajcetic, nato a Vigo in Spagna nel 2004 ma serbo di origine, talento puro che coi Reds si sta ritagliando il suo spazio.

Bajcetic è figlio d’arte, in quanto anche il padre era un calciatore professionista. Un giovanissimo ma nonostante ciò lo scorso anno si è messo in mostra con la casacca del Liverpool. Per lui undici presenze ed un gol in Premier League, qualche scampolo di partita anche in Champions League, come per esempio nella sfida tra Liverpool e Real Madrid.

Nel 2023 un’altra gioia: ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. In Reds è stato considerato ma è ovvio che un team come il Liverpool, impegnato su tre fronti e candidato ogni anno alla vittoria di un titolo, debba mantenere alta l’asticella.

Per questo motivo, data anche la giovane età, il club potrebbe cedere a titolo temporaneo il suo piccolo talento. Un prestito, per fare esperienza, o una cessione con diritto di recompra sarebbero soluzioni congeniali. Che farebbero anche al caso del Napoli, che non spenderebbe troppo pur assicurandosi un ottimo talento. L’affare può decollare.