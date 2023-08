Garcia: “Possiamo fare meglio in un aspetto”, poi esce allo scoperto su Natan

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Sassuolo, dicendo la sua sulla partita del Maradona.

È un ottimo Napoli quello che ha trovato sei punti su sei disponibili in questo avvio di stagione. Nella seconda stagionale, la prima al Maradona, è arrivato un buon 2-0 contro il Sassuolo, figlio dei gol di Osimhen e Di Lorenzo. Il Napoli di Garcia riprende dunque da dove aveva lasciato, nonostante un uomo diverso al timone.

Napoli-Sassuolo, parla

Nel post partita di Napoli-Sassuolo ha parlato ai microfoni di DAZN Rudi Garcia, neo allenatore del Napoli, dando la propria analisi sulla partita.

Garcia ha iniziato dando uno sguardo generale sulla partita del suo Napoli, in particolare sulla fase offensiva:

“Non abbiamo sofferto e preso gol, ma possiamo fare meglio in attacco. Per fare più gol serve prendere la porta. Stasera avremo messo il 20% dei tiri nello specchio”.

L’allenatore del Napoli ha poi parlato di Nathan e dei suoi bisogni, toccando anche il tema Juan Jesus:

“Nathan ha bisogno di tempo. È giovane e deve imparare, non solo il calcio. Lo vedo meno timido, diamogli tempo. Era complicato scegliere tra Juan Jesus e Ostigard, ma Juan ha risposto bene. È un giocatore di qualità ed un leader della squadra”.

Garcia ha poi detto la sua sul rigore sbagliato da Raspadori, sul suo palo e sul bel gesto di Osimhen, che ha lasciato il pallone al compagno:

“Peccato per il palo di Raspadori, ma è solo sfortuna. Osimhen gli ha lasciato il pallone ed è un bel segno. Lui pensa tanto alla squadra”.

Tanta voglia e coesione dunque per i Campioni d’Italia.

Rudi Garcia ha poi proseguito tracciando le tappe per il rientro completo di Kvaratskhelia:

“Kvara ha avuto una preparazione spezzettata, ha fatto solo 2 settimane. Per lui era meglio entrare in corsa per fare la differenza. Finalmente è tornato a fare tutta la settimana con noi”.

Raspadori è stato poi nuovamente chiamato in causa dall’allenatore del Napoli:

“Raspadori farà gol e assist. Può giocare dietro la punta, esterno, un po’ dappertutto. Dobbiamo sfruttarlo e sono contento. Raspa non è un giocatore che può stare in banda, deve entrare nel campo. Giocando con Osimhen può dargli più soluzioni, cosi come Kvara. Deve puntare e dare incertezza al terzino per essere imprevedibile”.

In chiusura Garcia ha poi lasciato un messaggio che ha mandato ai suoi ragazzi:

“Ho detto ai ragazzi che il giorno in cui saranno stanchi abbassate la testa e guardate il tricolore. Facciamo in modo di difenderlo al meglio come abbiamo fatto in queste due giornate”.

Queste le parole e le sensazioni di Rudi Garcia al termine di Napoli-Sassuolo.