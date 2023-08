Veiga saluta il Celta: la spiegazione sulla scelta araba sorprende tutti

Poco fa il Celta Vigo ha comunicato il passaggio di Gabri Veiga all’Al-Ahli. Tramite una lettera il giocatore ha voluto ringraziare il presidente e l’intero club per quanto fatto per lui nel corso degli anni.

Gabri Veiga è stato seguito a lungo dal Napoli nella corrente sessione di mercato, ma alla fine il giocatore spagnolo ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale circa il passaggio dello spagnolo all’Al-Ahli.

Tramite una lettera d’addio Veiga ha ringraziato il Celta Vigo per quanto fatto per lui nel corso di questi anni, precisando la sua scelta di giocare in Arabia.

Veiga ringrazia il Celta Vigo nella lettera d’addio

Sul suo profilo Instagram Gabri Veiga ha voluto dedicare una lunga lettera d’addio al Celta Vigo. Il giocatore spagnolo nella prima parte ha svelato come è nata l’opportunità di trasferirsi all’Al-Ahli.

Difatti Veiga ha informato il presidente del Celta Vigo dell’offerta ricevuta dall’Al-Ahli, e di come fosse sua intenzione trasferirsi in Arabia Saudita. Il centrocampista spagnolo ha definito come unica l’opportunità di poter giocare con la maglia dell’Al-Ahli. Gabri Veiga ha parlato col presidente del Celta di questa occasione di trasferirsi nell’altro continente, ed ha ricevuto la sua piena disponibilità per questa cessione.

Dunque nessuna citazione in merito al Napoli da parte di Veiga, che ha preferito restare silente circa il suo probabile approdo in Italia. Seguiranno sicuramente delle dichiarazioni in merito al passaggio dello spagnolo in Arabia.