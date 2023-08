Piaceva al Napoli, aumentano i rimpianti: acquistato dall’Ajax per 15 milioni

Salta l’obiettivo di mercato del Napoli, che ora è ad un passo dall’accordo con la sua nuova squadra. Si tratta di uno dei club più gloriosi d’Europa.

La stagione del Napoli è iniziata nel migliore dei modi con una grande vittoria per 1-3 in casa del Frosinone, in cui Osimhen ha trovato per due volte la via del gol. Domani sera, gli uomini di Garcia sono chiamati a ripetersi, con la prima partita ufficiale dell’anno al Diego Armando Maradona. L’avversario da battere sarà il Sassuolo, che negli ultimi anni ha creato più di qualche problema ai partenopei.

Nonostante la stagione è già entrata nel vivo, il calciomercato non è ancora chiuso e la dirigenza è ancora a caccia di rinforzi. Nello specifico – dopo la grande delusione del mancato trasferimento di Gabri Veiga (ufficializzato quest’oggi all’Al-Alhi) – la priorità rimane il colpo a centrocampo. Sotto quest’aspetto, però, è arrivata un’altra delusione, con l’obiettivo di mercato che è ad un passo dalla firma con l’Ajax.

Thiago Almada ha deciso: lascia l’MLS per l’Ajax

Thiago Almada – campione del Mondo con l’Argentina nel 2022 – è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’estate partenopea. Infatti, l’Atlanta United (società che detiene il suo cartellino) e il Napoli hanno trattato per gran parte dell’estate riguardo un suo possibile trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Ora, però, come riportato da Tmw, sembra ormai ad un passo il suo trasferimento all’Ajax.

Dopo la cessione di Kudus, dunque, i lancieri sono pronti a chiudere per il talento cristallino argentino. L’Atlanta United incasserà dalla sua cessione la cifra di 15 milioni di euro, molto meno di quanto richiesto ad inizio estate.

L’ex Velez ha preso una scelta molto particolare approdando in MLS alla giovane età di 19 anni, in un momento in cui vantava addirittura l’interessamento del Manchester City di Pep Guardiola. Il classe 2001, però, ha continuato il suo processo di maturazione, che lo ha portato addirittura alla convocazione al mondiale di Qatar, vinto dalla sua Argentina. Il Napoli, dunque, ora deve continuare a cercare un rinforzo per la metà campo da poter regalare a mister Garcia. Dopo il no di Koompminers, il direttore sportivo Mauro Meluso sta valutando più profili, che devono aumentare la qualità del reparto.

Ora mancano solo più sei giorni alla fine del mercato: nonostante il tempo sia poco, per il proseguo della stagione, i partenopei hanno bisogno di un grande innesto, per rimanere competitivi su tutti gli obiettivi.