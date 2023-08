Napoli, sfuma il suo acquisto: ufficiale la firma con un altro club di Serie A

A lungo accostato al Napoli, il calciatore non vestirà azzurro: è ormai ufficiale il suo rinnovo di contratto

Il Napoli di Rudi Garcia sta pian piano trovando la sua dimensione, giorno dopo giorno. Il tecnico francese sta cercando di trasmettere le sue idee ai calciatori, provando a dare un’impronta chiara alla squadra. L’esordio in campionato contro il Frosinone, ha certificato – se ce ne fosse stato bisogno – che il reparto offensivo ha ancora fame. Eccome.

Nonostante l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri hanno comunque trovato per tre volte la via del gol. Il capocannoniere dello scorso campionato, Victor Osimhen, con la doppietta al Benito Stirpe ha messo le cose in chiaro. Lui, e tutto il Napoli, sono da temere. Nuovamente.

Anche Giacomo Raspadori ha avuto la sua chances (principalmente per l’assenza del georgiano) e sta scalando sempre più le gerarchie. Un attaccante mobile, bravo con entrambi i piedi, predisposto al sacrificio e con uno spiccato senso del gol. Come dimostrato anche contro il Frosinone. Sarà difficile rinunciare all’ex Sassuolo, Garcia lo sa.

Provato da mezzala, da seconda punta, da quarto di centrocampo in alcune situazioni: Jack garantirebbe corsa e qualità allo stesso tempo, per larghi tratti di gara. La sua fame e la voglia di giocare ancor di più rispetto all’anno scorso, dal punto di vista motivazionale, potrebbe fare la differenza da qui in poi.

A destra rimangono, quindi, due calciatori a giocarsi il posto: Politano e Lozano. La situazione del messicano è delicata, ma il Napoli non acquisterà di certo Riccardo Orsolini per – eventualmente – rimpiazzarlo.

Orsolini, ufficiale il rinnovo con il Bologna: sfuma l’obiettivo del Napoli

Niente Napoli, è ufficiale: Orsolini ha rinnovato con il Bologna. Un prolungamento di contratto fino al 2027, una notizia che i tifosi del Napoli speravano non arrivasse.

Sì, perché la dirigenza azzurra aveva provato ad insidiare il calciatore ed il club di Saputo proprio cercando di sfruttare anche il contratto che si avviava verso la sua naturale scadenza. Ma Riccardo Orsolini resterà al Bologna, resterà agli ordini di Thiago Motta.

Uno dei migliori calciatori della scorsa stagione, uno che in campo dà tutto e che sta maturando stagione dopo stagione. L’esterno offensivo – anche della Nazionale – è uno dei migliori interpreti in Serie A di quel ruolo. Dribbling, tiro, visione di gioco, freddezza ed imprevedibilità: queste le doti principali del calciatore rossoblù.

I tifosi del Bologna, al Dall’Ara, potranno ancora godersi le sue giocate ed acclamarlo sotto la curva. Quelli del Napoli, invece, non lo vedranno giocare al Maradona con la maglia azzurra.