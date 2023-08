Tifosi del Napoli in ansia: la richiesta spaventa

Improvvisa ed inaspettata richiesta al Napoli, tifosi degli azzurri spiazzati dalla notizia: tutti i dettagli

Il Napoli è a lavoro a Castel Volturno per prepararsi in vista delle prossime sfide di campionato. Dopo la convincente prova di Frosinone, Garcia si attende conferme anche contro il Sassuolo e la Lazio, prossimi avversari dei partenopei. Nel mentre il mercato impazza e, ora che ormai è saltato l’arrivo di Gabri Veiga, il Napoli si guarda intorno: Meluso sa che se si presentassero determinate opportunità si interverrebbe senza pensarci troppo.

Un occhio al mercato esterno, ma anche a quello interno. Nel corso di quest’anno il Napoli dovrà risolvere anche il nodo-rinnovi: su tutti quello di Zielinski ed Osimhen. Ma anche altri calciatori, lecitamente, attendono sviluppi sugli accordi col club. Ecco, per i tifosi del Napoli è tempo di ansia perché le richieste di un calciatore hanno spaventato e non poco.

La richiesta è spaventosa: tifosi del Napoli in ansia

Kvicha Kvaratskhelia è stato, senza ombra di dubbio, la grande rivelazione dello scorso campionato. Il Napoli si è ritrovato in casa un autentico fenomeno, che alla fine si è rivelato decisivo per la corsa scudetto e la vittoria finale. Un’arma in più, modellata alla perfezione dal demiurgo Spalletti. Il feeling con Osimhen, poi, naturale per due campioni di questo calibro, ha fatto il resto.

Kvara si è preso il Napoli ed il cuore dei suoi tifosi. Oggi, un anno dopo quell’arrivo accompagnato da scetticismo e dubbi, è un beniamino della piazza. Che se lo tiene stretto. Come stretto se lo vuole tenere il Napoli, che ha da tempo intavolato discorsi per un prolungamento di contratto con tanto di adeguamento salariale. Ecco, in questo senso, sono arrivate novità. Anche inaspettate, per i tifosi.

Gli aggiornamenti sono forniti dal Mattino: gli agenti di Kvara hanno giurato fedeltà al Napoli. Ne è una testimonianza il no secco al Newcastle, che ad inizio luglio voleva intavolare un discorso per strappare il georgiano agli azzurri. Ad un unico club non si direbbe di no: il Real Madrid, che per ora non si è fatto avanti.

Da qui l’apertura al rinnovo. A fronte di un’offerta da tre milioni, gli emissari del georgiano hanno rilanciato: Kvara, per rinnovare, chiede un ingaggio da assoluto top, ovverosia di sei milioni di euro l’anno, esclusi bonus e diritti di immagine per uno che sta ricevendo sempre più attenzione da brand e marchi in giro per il mondo.

Una richiesta che spaventa ma ad oggi, in realtà, non c’è alcun braccio di ferro. Le parti si aggiorneranno e ragioneranno ancora, nei prossimi mesi, per la soluzione migliore.