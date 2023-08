Secco no a 30 milioni: colpo di scena Napoli

Il Napoli blinda i suoi gioielli: secco no dei partenopei all’offerta monstre da 30 milioni. Il giocatore resta in azzurro

Il Napoli continua a lavorare in quel di Castel Volturno in vista delle prossime sfide. Intanto il mercato continua a muoversi e gli azzurri in questo senso sono attenti a tutte le opportunità. Difficile dire se e dove interverrà il Napoli, ora che pare definitivamente sfumato il passaggio di Gabri Veiga in azzurro. Per certi versi la squadra potrebbe restare questa. L’importante era mantenere il gruppo campione d’Italia e, salvo scossoni dell’ultima ora, così sarà, con l’eccezione di Kim ceduto al Bayern Monaco.

Intanto c’è mezza Europa in fila per i talenti di casa Napoli. Ma gli azzurri hanno le idee ben chiare sugli uomini in rosa a disposizione di Rudi Garcia ed in questo senso hanno avuto la forza di rifiutare una lauta offerta da 30 milioni di euro per uno dei protagonisti della scorsa stagione.

Secco no: il Napoli rifiuta 30 milioni per Elmas

Negli ultimi anni il pubblico del Maradona sta assistendo alla crescita di Eljif Elmas, centrocampista macedone ex Fenerbahce, in azzurro dal 2019. Da ex oggetto misterioso a jolly a tutto campo, Elmas è stato bravo in queste stagioni a ritagliarsi una sua dimensione, pur non essendo un titolare indiscusso. All’occasione si è fatto trovare pronto sempre e la sua duttilità offre diversi spunti, tanto in attacco quanto a centrocampo.

Lo scorso anno, nella cavalcata scudetto, il macedone è stato incisivo a modo suo: alcune delle sue reti sono state decisive per i tre punti e più in generale il suo è stato un campionato da protagonista. A ventitré anni e con 133 presenze in azzurro, Elmas mira a diventare un punto fisso anche nel nuovo Napoli di Rudi Garcia, con cui spera di trovare sempre più spazio. Per queste ragioni il Napoli ha rifiutato una importante offerta da trenta milioni per lui.

A riferire la notizia è il Corriere dello Sport. Gli azzurri sono stati contattati dal Lipsia, squadra che in Bundesliga vuol fare cose grandi e sta cercando da tempo il salto di qualità, per interrompere l’egemonia del Bayern Monaco. I tedeschi si sarebbero presentati con un’offerta da 30 milioni per Elmas, prontamente rispedita al mittente, tanto dal Napoli quanto dal calciatore.

Tutto lascia presagire che tra Elmas ed il Napoli continuerà la storia d’amore, anche se c’è da discutere del rinnovo. Il macedone ha un contratto in scadenza nel 2025. Al momento voci di corridoio sostengono che non ci sia un accordo sul prolungamento contrattuale. Ma dato il rifiuto del Napoli è probabile che le parti presto si siederanno a tavolino per intavolare un primo discorso di rinnovo.